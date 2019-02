Zlín - Debaklem skončilo pro tým Březnice utkání šestnáctého kola Zlínské amatérské hokejové ligy (ZAMHL), když úřadující mistr z Napajedelského SKA nepovolil svému soupeři vstřelit jedinou branku.

Amatérský hokej | Foto: pro DENÍK/Jiří Hejtmánek

Mistrovskému týmu se vydařily především vstupy do jednotlivých třetin, když vždy rychle po vhazování dokázal vstřelit branku.

,,Březnice měla sice výborný nástup, ovšem hned jejich první chybu jsme dokázali potrestat. První třetina byla hodně vyrovnaná a jen jsme čekali, co soupeř vymyslí v prostřední části. Naštěstí úvod opět vyšel lépe nám, takže jsme postupně převzali otěže zápasu do svých rukou," byl po zápase spokojený napajedelský kapitán David Černoch.

Jeho tým zápas ale rozhodl až čtyřmi brankami ve třetí třetině a Březnice ze zápasu odcházela i díky nepřekonatelnosti gólmana Černockého s hodně svěšenou hlavou.

,, Pro nás to byl opravdu nešťastný zápas, když jsme minimálně v úvodu mohli vstřelit nějaké branky. Bohužel se nám to nepodařilo a pak ani ve zbytku zápasu. Jejich gólman opravdu zachytal výborně a nám tam bohužel napadalo téměř vše na co sáhli," litoval zpackaného zápasu útočník Březnice Pavel Kadlčák.

Jeho tým si ale naštěstí spravil chuť vítězstvím v zápase se druhým napajedelským týmem PORR o dva dny později.

Lídr soutěže SKA pak nezaváhal ani ve druhém duelu týdne proti otrokovickému BUM. Po dvou třetinách svítilo na ukazateli skóre j 2:0 ve prospěch Napajedel. V závěrečném dějství pak sice otrokovičtí snížili o jednu branku, ovšem mistr dokázal přidat další dvě a to mu k dalšímu zisku tří bodů naprosto postačilo.,

,Do zápasu s BUMem jsme vstupovali s respektem, neboť je to velice houževnatý soupeř. Hodně nám ale pomohla předchozí výhra nad Březnicí, která na naše hokejky přinesla potřebný klid . Opět to byl totiž vyrovnaný duel, ve kterém se nám lépe dařilo nakládat se šancemi, které jsme měli. Musím proto pochválit celý tým, jenž předvedl v obou zápasech opravdu bezchybný výkon. Absolutorium si pak zaslouží především oba gólmani, kteří na výhrách mají bezesporu obrovský podíl," poděkoval spoluhráčům za skvělý výkon v obou zápasech kapitán Černocký, jenž je s průběhem soutěže zatím nadmíru spokojený.

,,Vyhýbají se nám zranění a v případě jakékoli marodky můžeme sáhnout do řad kvalitních náhradníků, kteří dokáží vždy parádně zastoupit chybějící hráče," libuje si kapitán lídra tabulky.

JIŘÍ HEJTMÁNEK

Výsledky 16.kola ZAMHL

Březnice - PORR Napajedla 7:4 (Hájek 2, Kubiš L. , Kubiš M., Medek, Mikel, Žikovský - Pavel 3, Huťťa)

SKA Napajedla - B.U.M.Otrokovice 4:1 ( Stuchlík ml.2, Huťka, Jančík - Švec)

Baťovka - ART Zlín 5:3 (Vořechovský 3, Rozum, Kučera - Vlček, Goňa, Lefan)

Šneci Otrokovice - Sharks Malenovice 3:8 (Gruber, Mikeš, Kopecký - Kovács 2, Bubrinka, Hubáček, Tureček, Merta, Plch, Rzesotto)

Březnice - SKA Napajedla 0:9 ( Jančík 3, Huťka, Stuchlík ml.po 2, Tabara, Zámečník)

Rudí Kohouti - Vizovice 1:6 ( Kubečka - Večeřa 4, Sovják, Gerža )

Tabulka ZAMHL po 16.kole

1.SKA Napajedla 16 15 0 0 1 105:27 45

2.Sharks Malenovice 16 13 0 1 2 93:57 40

3.Březnice 15 11 1 1 2 88:46 36

4.Coris Vizovice 16 8 1 2 5 69:56 28

5.Porr Napajedla 16 7 2 1 6 73:63 26

6.B.U.M. Otrokovice 16 7 1 0 8 70:57 23

7.Baťovka Zlín 16 4 1 0 11 51:84 14

8.ART Zlín 16 4 0 1 11 57:97 13

9.Šneci Otrokovice 15 2 0 0 13 45:102 6

10.Rudí kohouti Zlín 16 2 0 0 14 33:95 6