Prvním celkem v novém roce budou na zlínském ledě České Budějovice. Opětovnému nováčkovi soutěže se zatím absolutně nedaří, vždyť Motor zatím nebodoval a v průběžné tabulce mu patří poslední příčka. Jihočeši doposud vstřelili jen šest branek, naopak inkasovali ve 133 případech.

Během posledního zápasového víkendu nejdřív Motor podlehl Havířovu 0:10, aby o den později nestačil na Ostravu v poměru 2:6. Zlínští sledge hokejisté tedy budou jednoznačnými favority. Letos poprvé změřily oba celky síly 8. října, přičemž výsledek 19:1 ve prospěch Zlína hovoří výmluvně.

„Asi budou moci nastoupit hráči, kteří se do těžkých zápasů nedostanou. Je to pro ně skvělá příležitost," těší kouče SHK LAPP Tomáše Sedláčka.

Z papírového hlediska čeká jeho tým o poznání vyrovnanější bitva v neděli, kdy do města Tomáše Bati dorazí Pardubice. Východočeši nasbírali v dosavadním průběhu soutěže 18 bodů - o jeden bod víc než Zlín.

Půjde proto o souboj dvou tabulkových sousedů, třetího se čtvrtým, který může hrát výraznou roli při nasazení či vůbec postupu do play off. Pardubičtí mají na svém kontě 52 vstřelených branek a 35 inkasovaných.

Beran Pospíšil má doložku „no trade“. Trénuje podle individuálního plánu

Naposledy porazili Havířov poměrem 6:3. První letošní vzájemný zápas zvládl lépe Zlín, který na východě Čech triumfoval 8:3.

„Bylo to utkání, kde jsme měli více ze hry a zaslouženě jsme vyhráli, ovšem vykřičník byl chvilkový výpadek a tři chyby na modré čáře, které dali soupeři nadechnout," vzpomněl na zápas ze října Sedláček, přesněji na moment, kdy Pardubičtí stáhli ztrátu 0:3 díky hattricku Heringa za 103 vteřin.

Tentokrát si i na toto musí dát Zlín pozor, neboť je na hraně play off. Do toho postupují první čtyři týmy tabulky, Zlín má stejně jako pátá Sparta 17 bodů.

„Potřebujeme sbírat body před play off, takže cílem je plný bodový zisk. Nadále se budeme muset obejít bez obránce Pavla Juliny," přiznal Sedláček. Julina se zranil v listopadu na ledě Olomouce.

Na konci kalendářního roku zároveň skončilo letošní přestupové okno, posilu do obrany za Pavla Julinu ani nikam jinam ale Zlín nepřivedl. „Není prostor, kde hráče brát, protože se hraje play off i play out, navíc to ani není moje filozofie," dodává Tomáš Sedláček, jehož tým se i během vánočních svátků poctivě připravoval.

„Měli jsme tréninky, které byly samozřejmě uzpůsobené tomu, že byly Vánoce. Jinak ale v naší přípravě nebyl žádný zásadní rozdíl," dodává zkušený stratég.