Linhart dostal třízápasový distanc. Vedení se neodvolá

Praha – „Mám strach, jak to dopadne,“ neskrýval dnes dopoledne obavy obránce Tomáš Linhart. V hlavě mu totiž šrotovalo, jak posoudí disciplinární komise jeho píchnutí holí do plzeňského útočníka Pavla Mrni v nedělním druhém utkání čtvrtfinálové série play off. Jeho obavy se naplnily.

Tomáš Linhart (ve žlutém) vyváží puk. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Disciplinární komise Asociace profesionálních klubů jej potrestala zákazem startu ve třech duelech. Proti rozhodnutí může vedení zlínského klubu podat do tří dnů odpor. „Pokud přestupek ohodnotili distancem na tři zápasy, což je v souladu s pravidly, nebudeme se dál odvolávat,“ poznamenal jednatel PSG Zlín Patrik Kamas. Přitom 28letý Linhart patří ke klíčovým postavám obrany beranů. Zbytečného zákroku se dopustil v samém závěru druhého čtvrtfinále za již rozhodnutého stavu. Ačkoliv v utkání inkasoval pouze dvouminutový trest za nebezpečnou hru vysokou holí, disciplinární komise APK překvalifikovala jeho faul do kategorie píchnutí holí. Linhart bude nyní svému mužstvu scházet v obou domácích zápasech. Pokud série, v níž Plzeň vede 2:0 na zápasy, neskončí už ve Zlíně, nenastoupí ani v pátém duelu na západě Čech. Komise se včera zabývala také dalším zákrokem ze stejného utkání, při němž domácí Tomáš Frolo zasáhl Petra Lešku. „Myslíme si, že náš podnět byl oprávněný, zvláště, když Leška byl po zákroku zraněný. Nyní se ale již soustředíme jen na hokej a nikoliv na papírování,“ podotkl Kamas. ⋌(dan, čtk)

Autor: Daniel Ostrčilík