Následující extraligová sezona bude specifická – zúčastní se jí patnáct mužstev. K loňským účastníkům se nově přidá nedávný vítěz Chance ligy Kladno. Ná programu celkové bude 60 kol.

Počet účastníků se promítne také na samotném formátu soutěže. Každý celek se dočká čtyř volných dnů, poslední tým základní části přímo sestoupí do druhé nejvyšší soutěže. Čtrnácté mužstvo bude čekat baráž.

A jak to budou mít na začátku svěřenci Roberta Svobody? Bude to znovu pořádná šichta! Do konce září, během devatenácti dní, odehrají hned devět zápasů. Odpočinek dostanou až prvního října. Hned první říjnovou neděli odcestují na led úřadujícího mistra z Třince.

Program 1. kola Tipsport extraligy

Pátek 10. září – 1. kolo:

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK

Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera

HC Oceláři Třinec – Madeta Motor České Budějovice

PSG Berani Zlín – HC VERVA Litvínov

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno

HC Dynamo Pardubice – HC Škoda Plzeň

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav

Úvodní zápasy Beranů:

Neděle 12. září: 2. kolo: HC Kometa Brno – PSG Berani Zlín

Úterý 14. září: 3. kolo: PSG Berani Zlín – Madeta Motor České Budějovice

Pátek 17. září: 4. kolo: HC Vítkovice Ridera – PSG Berani Zlín

Neděle 19. září: 5. kolo: PSG Berani Zlín – Mountfield HK

Celý los je k nalezení zde.