Finále Chance ligy skončilo teprve v úterý. Od té doby však už druhý hráč hokejového Zlína prostřednictvím sociálních sítích poděkoval nejen klubu za své období. U týmu podle všeho nebude pokračovat ani Mikko Salmio.

Mikko Salmio. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

„Všem bych z celého srdce rád poděkoval, ve Zlíně jsem strávil skvělý čas. Nikdy nezapomenu, co mně a mé rodině dal do života,“ napsal Salmio ve čtvrtek odpoledne na instagramovém účtu.

Finský sympaťák přišel k Beranům na začátku loňského října na zkoušku. Hned v prvním utkání proti Třebíči zapsal dvě asistence, bodoval také v následujících dvou zápasech. Úvodní gól vstřelil v pátém střetnutí doma s Přerovem.

Výkony 32letého útočníka i vinou zranění nebyly do konce základní části tak oslnivé, jak by si fanoušci představovali. V play-off se ovšem rozjel do velké pohody, v 15 utkáních vstřelil 9 gólů, společně s Ondřejem Machalou ze Vsetína se stal druhým nejlepším střelcem vyřazovacích bojů. Z Beranů měl v play-off druhý největší počet branek Zdeněk Sedlák, jenž skóroval pětkrát.

Mikko Salmio u ševců odehrál 50 zápasů, vstřelil 16 gólů, u dalších 13 si připsal asistenci.

Pětkrát týdně sauna i úžasní fandové. Salmio vypráví o češtině a životě ve Zlíně

Jak bylo vidět i v březnovém rozhovoru pro Deník, finský borec si čas v Baťově městě skutečně užíval.

„Když to vezmu celkově, tak angažmá ve Zlíně je pro mě skvělá zkušenost – od klubu, personálu, přes fanoušky, město a lidi v něm. Od všech cítím vřelost,“ popisoval vytáhlý forvard.