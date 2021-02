„Proti Třinci jsem to čekal horší,“ přiznal mladý forvard, který po páteční premiéře na ledě brněnské Komety odehrál své první utkání v nejvyšší soutěže na Zimním stadionu Luďka Čajky.

„Když Kometa na nás vletěla, tak jsem na to vcelku hleděl. Nyní jsem byl překvapený, že jsme s Třincem dokázali hrát dobrý hokej. Byli jsme celkem vyrovnaným soupeřem,“ těšilo 17letého borce.

I přes konečnou prohru se duel zamlouval také asistentovi hlavního trenéra Martinu Hamrlíkovi.

„Obstáli jsme. Z naší strany to vůbec nebylo špatné. Zápas jsme odehráli se cti. Jsme spokojeni,“ zhodnotil duel Hamrlík.

47letého kouče tak po konci duelu nejvíce trápila jednoznačná převaha hostujícího výběru ve střelách na brankách – třinečtí hokejisté v této statistice dominovali 39:13. „Bohužel nás přestříleli,“ uznal sportovně Martin Hamrlík, kterému těsně před utkáním vypadla dvojice forvardů Bedřich Köhler, Jan Dufek.

I vinou absence zkušenějších borců se tak proti vedoucímu týmu extraligy mohl představit Lukáš Chludil. „Prožívá těžké testy. Předvedl však bojovný výkon, učí se to hrát. Je to rychlé, posune ho to zase dále,“ věří Hamrlík.

Ačkoliv utkání pro Berany nakonec nedopadlo podle jejich představ, Chludila start proti jednomu z aspirantů na titul potěšil.

„Užil jsem si to výborně. Kluci mi pomáhají, jsem rád za každou příležitost. Na ledě se snažím udělat vše pro tým.“

Jak už zmínil Martin Hamrlík, mladý útočník si na nejvyšší úrovni musí zvykat na odlišné tempo. „Je to rychlejší než juniorský hokej, někdy je méně času, soupeři jsou u mě hned,“ jmenuje Chludil největší rozdíly.

Stejně jako proti brněnské Kometě, tak proti Třinci se nebál jít soupeři do těla. „Je to více soubojové, na tom musím hodně pracovat. Je to znát. Ale i já se snažím hrát do těla. V soubojích dostávám dost zabrat,“ usmívá se.

Lukáš Chludil s týmem Roberta Svobody trénuje poslední dva měsíce. A jak přiznává, v dospělém hokeji nemůže ani na chvíli polevit.

„Člověk musí pořád hrát naplno. S juniorkou jsme sice měli herní tréninky. Ale není to takové, jako když nastoupím do mužů,“ ví dobře šikovný forvard.

Zda si v této sezoně připíše další starty se teprve uvidí.

Našlápnuto však k tomu má dobře.