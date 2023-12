Dopoledne zimák, pak škola nebo volno a odpolední tripy. Zlínský odchovanec měl zpravidla jasný, pravidelný režim. Od samého začátku si v Rimouski Océanic šel za jasným snem – prorazit a co nejdéle vydržet. To dosud nevyšlo. „Nedostával jsem prostor, jaký jsem chtěl, tolik jsem toho neodehrál. Chtěl jsem znovu hrát, abych se mohl zlepšovat a nestát na místě,“ vysvětlil Lukáš Heš pro Zlínský deník.

Podle oficiálních statistik absolvoval v QMJHL šestnáct zápasů. Nižší ice-time a postupný propad sestavou však talentovaného forvarda přibrzdil za věhlasnější cestou. „Bylo to hlavně kvůli tomu. Trenér mi tolik nevěřil, snažil jsem se s tím bojovat, zůstával jsem. Chtěl jsem na sobě makat a zlepšovat se,“ líčí borec, jenž nejvíce dostal 15 minut za utkání, naopak hrál i méně než 5 minut.

Nerad by ale vše sváděl na menší čas na ledě a nižší důvěru trenéra. Že se mu v Kanadě nepodařilo prorazit vidí problém i u sebe. „Bylo to i o mně, nedařilo se mi střelecky. Na začátku přitom vše bylo super – sedli jsme si s trenéry, hráči. Postupem času se to ale takto vyvinulo,“ mrzí Heše.

Kdo se pozorně díval na statistické záznamy Lukáše Heše za mořem, tak u jeho čísel svítila bilance 0+2. „Vstřelil jsem i gól, ale nenapsali mi ho,“ pousměje se vytáhlý mladík.

„Každopádně jsem si představoval daleko lepší čísla, myslím si, že bych to určitě i zvládl. První zápas jsem se ještě adaptoval, přesto jsem nehrál špatně, měl jsem i nějaké střely. Kdyby mě takto trenér nechal hrát, tak bych se přizpůsobil a hrál dobře,“ věří zlínský rodák.

Ke konci svého působení v kanadské juniorské naskakoval až ve čtvrté formaci. V listopadu se pak začal řešit jeho návrat do České republiky. „Původně jsem vůbec odcházet nechtěl, byl tam super realizační tým, včetně trenéra. Odchod nakonec vzešel z více stran, něco naznačoval i klub. Víc to ale šlo ode mě. Nakonec jsme se rozhodli pro toto řešení,“ vysvětlil 18letý útočník.

Lukáš Heš ještě v sezoně 2021/2022 naskakoval za starší dorost Beranů, o sezonu později už byl oporou tamní juniorky, odehrál i 14 zápasů za první tým. Letos na podzim už nastupoval v prestižní zámořské soutěži. Že odešel brzy si však nemyslí. „Věřil jsem si, myslel jsem si, že to bude vypadat úplně jinak, tedy že budu dávat góly a bude se mi dařit. Ale nevyšlo to.“

V provincii Québec nestrávil ani půl roku, i za tento čas stačil vypozorovat hlavní rozdíly mezi zdejším a tamním hokejem. „Kanada je odlišná hlavně v mentalitě, kluci se řezali i na tréninku, úplně do sebe šli na sto procent, což byl největší rozdíl. Přizpůsobil jsem, taky jsem to řezal, snažil jsem se to přenést do zápasů,“ nechtěl zůstat pozadu.

Poslední listopadovou neděli už přistál v Česku, od té doby se postupně snažit zpátky adaptovat na místní podmínky. „Bylo to poměrně náročnější než cesta do Kanady, pořád si zvykám na časovou změnu, je to pro mě horší. Jsem takový unavený, malátný,“ přiznává.

Zvykat si nemusí jen na samotný život, ale přímo i odlišný hokej. „U nás se praktikuje úplně jiný styl – je tu větší hřiště, víc se bruslí, dovolím si tvrdit, že je tady více individuální šikovnosti. Je těžší se dostat do střely, musíte si to vyloženě vypracovat, v Kanadě se mohlo střílet odevšud. Tam to bylo více o kontaktu, nahrávkách. Ještě nejsem úplně přizpůsobený, ale snažím se,“ chce si co nejdříve si připomenout český styl.

Teď začal znovu u juniorů. A to famózně! Ve dvou zápasech zaznamenal šest asistencí, ve druhém utkání proti Přerovu měl na kontě hned čtyři asistence. „Dneska to tak vyšlo. Snažil jsem se i střílet. Dvě asistence byly z toho, že jsem vystřelil a kluci to pak dorazili,“ vyzdvihl své parťáky borec, který se blýskl asistencí na 2:1, kdy vyšachoval všech pět hráčů Zubrů. „Bylo to brácha na bráchu, trénovali jsme to doma, takže pohoda,“ culí se starší z bratrů.

O dva roky mladší Jakub jde v jeho šlépějích, svými body výrazně pomáhá juniorce. (28 zápasů, 5 gólů, 16 asistencí) „Je super hrát spolu! Máme stejné myšlení, dokážeme se navzájem najít. Každý jsme na druhou stranu jiný typ hráče. Když se něco nepovede, tak to doma probíráme,“ připouští Lukáš Heš.

Ten dobře ví, na čem zapracovat. „Nedostatky tam určitě jsou, pořád se mám v čem zlepšovat. Chtěl bych zmírnit ztráty na modré čáře, snažím se to odstranit.“

Primárně by nejdříve měl vypomáhat juniorce. „S nikým jsem to zatím ještě nekonzultoval. Určitě bych se chtěl probojovat do A-týmu, pomoci juniorce i „áčku“. Ideálně jako v loňské sezoně,“ dodává na závěr student maturitního ročníku.