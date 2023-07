Byl plný očekávání, červnový draft do NHL bedlivě sledoval. Talentovaný hokejový útočník Lukáš Heš měl nakročeno k tomu, aby při sedmikolovém výběru uspěl. Mezi 224 borci však své jméno nakonec nenašel.

Páteční fotbal mezi hokejisty Zlína a fotbalisty Jaroslavic. | Video: Se souhlasem Jana Zahnaše.

„Těšil jsem se moc, sledovali jsme doma s rodinou a s přítelkyní všech sedm kol. Mrzí mě, že to nakonec nevyšlo,“ posteskl si nejlepší střelec minulého ročníku české juniorské extraligy.

Velký smutek se však 18letého forvarda nedržel. Dostal totiž nabídku, která ho znovu o něco může přiblížit k účasti v nejvěhlasnější soutěži světa.

„Arizona nakonec projevila zájem, takže pojedu na jejich přípravný kemp, takže se moc těším,“ nemůže se dočkat starší z bratrů Hešů.

Že Coyotes mají o Lukáše Heše zájem ukázali už v průběhu minulého ročníku, ve kterém premiérově nakoukl do prvního týmu zlínských Beranů.

„První kontakt přišel někdy zhruba v půlce sezóny, pak jsme měli nějaké pohovory a on-line meetingy. Pak jsem dostal pozvánku na jejich combine testy, kam jsem odletěl v půlce června,“ přiblížil šikovný útočník, jenž za A-mužstvo ševců absolvoval 12 zápasů, ve kterých vstřelil dva góly. Mezi juniory se prosadil 34krát.

Ještě v pátek se představil ve fotbalovém zápase hokejistů proti fotbalistům Jaroslavic, začátkem července už za mořem podstoupí boj.

„2. července začíná development kemp, pátého je pak draft do juniorských soutěží, kde o mě už dřív některé týmy projevily zájem. Po draftu mi pak táta říkal, že Arizona by chtěla, abych šel ještě do jiného týmu, než byly domluvené, takže uvidíme,“ nechává se překvapit, kde zahájí příští ročník.

„Je to výzva, budu daleko od domova, bude mi to tady moc chybět. Ale těším se, doufám, že se tam udržím a budu tam spoustu dalších let,“ dodává bojovně naladěný Lukáš Heš.