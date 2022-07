Z pohledu zajištění financí by to tak snad i vypadalo dobře. Hojně diskutovaným tématem posledních dní i týdnů se stala pozice generálního manažera. Výběrového řízení se zúčastnil také tehdejší jednatel Patrik Kamas. „Jasně jsme byli dohodnuti na tom, že dáme šanci nejlepšímu kandidátovi. A pokud bude ve výběrovém řízení silnější kandidát než Patrik Kamas, dostane hlas i od PSG – to v zájmu toho nejlepšího pro klub,“ zdůraznil Surovič.

Jak už bylo předesláno na středeční tiskové konferenci Beranů, do výběrového řízení se přihlásilo deset kandidátů. Do druhého kola prošli čtyři. Jedním ze dvou pozdějších finalistů se poté přímo stal Kamas. Ještě nedávný jednatel klubu obdržel hlas od Juraje Suroviče (PSG), Tomáše Valáška a Petra Čajánka (oba spolek), dva radní (město) měli opačný názor. „Protože jsme ale město nechtěli přehlasovávat a byli dohodnuti na tom, že vítěz má být zvolen konsenzem, snažili jsme se jednat,“ přiblížil majoritní akcionář PSG bezvýsledná jednání a pozdější konec kandidatury Patrika Kamase.

Podepsat se pod Hamrlu by znamenalo obrovské ohrožení klubu, tvrdí Valášek

„Následně město přišlo s návrhem kandidáta Roberta Hamrly, který ve výběrovém řízení nezískal žádný hlas. Proto zapsaný spolek navrhl novou variantu: volbu Jiřího Marušáka s asistentem Petrem Čajánkem jako zachování kontinuity výše uvedené přípravy sezony v A týmu i mládeži. To však město odmítlo,“ nastínil dále Surovič.

Proběhlo tak pondělní setkání představenstva spolku. Zde měl příležitost se vyjádřit a své vize, včetně finančního zajištění klubu, nastínit Robert Hamrla. Výsledek z hlasování spolku je už dobře známý – pro někdejší zlínského brankáře se kladně vyjádřil jen jeden z devíti členů, další se zdržel hlasování a sedm bylo proti.

„V návaznosti na informace v médiích o podání trestního oznámení je třeba upřesnit, že tato slova ze strany nominanta města padla, a to v souvislosti se situací, pokud by nebyly zajištěny finanční prostředky na provoz klubu/A týmu. To bylo členy představenstva vnímáno jako zbavování se případné zodpovědnosti za zajištění financování klubu, protože v této fázi sezony se rozpočet z financí partnerů tvoří a nemůže být plně zajištěn. Jeho zajištění by tak bylo hlavním úkolem nového GM a VŘ. Již v pondělí večer bylo jasně známo, jak se z.s. k nominantovi města na následující VH postaví. Stejný názor ze stejných důvodů jako zástupci z.s. jsme s Patrikem Kamasem sdíleli jako členové zapsaného spolku i skupiny PSG,“ informoval Juraj Surovič.

Kouč Beranů Vlach chválí přípravu i partu. Co Claireaux a kondičák Chytil?

Mimořádná valná hromada angažování Roberta Hamrly do pozice generálního manažera zlínských Beranů nakonec nepřinesla. „V souvislosti s tímto souhrnem událostí chci konstatovat, že mě osobně i PSG na klubu záleží. Jasně ale říkám, za nás oba s Patrikem Kamasem, že Robert Hamrla nebyl člověk, kterému by bylo možné klub s naším vlastnickým podílem svěřit a jeho jmenování by bylo mnohem větším rizikem než současný nejistý stav a uvažování města o snížení finanční podpory,“ objasnil majoritní akcionář PSG.

Během úterního dopoledne naopak byl redukován počet tří jednatelů na dva – zůstávají Jan Štětkař a Jiří Marušák, končí Patrik Kamas. „Činili jsme to jako vstřícný krok k městu s tím, že PSG se z principu nebrání rozumným změnám.“

Jak Juraj Surovič zmiňuje, jako zástupci PSG hledali konstruktivní řešení. „Pevně věřím, že ho v následující době nalezneme, ať už to bude jmenování Jiřího Marušáka nebo nové a transparentní výběrové řízení. Každopádně mohu deklarovat, že za aktuálních podmínek jsme znovu připraveni stát se generálním partnerem klubu PSG Berani Zlín s.r.o., pokud bude zájem ze strany ostatních akcionářů a domluvíme se na rozumném konsensu,“ uzavřel.