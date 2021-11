V tabulce druhé nejvyšší soutěže v republice proto zůstávají na sedmém místě.

O víkendu má malenovický tým volno. Další zápas Čamlíky čeká až v neděli 14. listopadu, kdy se představí na hrací ploše Bulldogsu Brno. Duel s jedním z aspirantů na postup do extraligy začíná ve 14 hodin.

Utkání se pro domácí, kteří do něho nastoupili i s matadorem Davidem Březíkem v obraně, od začátku nevyvíjelo dobře. Čamlíkům sice nechyběla snaha, ovšem takticky hrající Východočeši chytře čekali na svoji příležitost. Ta přišla v 9. minutě, kdy je poslal do vedení Geisler.

Hostům se povedla také první polovina druhé třetiny. Nejprve Kouba přidal jejich druhou branku a v třiadvacáté minutě to bylo po ráně opět Geislera už 0:3. Oba góly padly v přesilovkách. Teprve potom se dostaly ke slovu Malenovice. Ještě v 23. minutě poprvé za ně skóroval Hladký. Dvaatřicet sekund před koncem druhé části se podruhé za Čamlíky trefil Hradil a bylo to 2:3.

Ve třetím dějství se domácím opět nedařilo. Hosté vedli už 5:2. Filip Nohál pět sekund před koncem střetnutí už jenom zmírnil malenovicku porážku.

,,Pardubice hrály, co potřebovaly. Hosté měli hru postavenou na jednoduchém hokejbalu. Často a z každé pozice stříleli. Byli také důrazní před oběma brankami. My jsme od začátku zápasu tahali za kratší konec. Díky častým vyloučením jsme se nedostali do tempa. V zápase jsme měli celkem 11 vyloučených hráčů. A když jsme skóre dotáhli na jednobrankový rozdíl, tak nás ve třetí třetině srážely individuální chyby. Východočeši si proto zisk tří bodů pohlídali,“ konstatoval po utkání bek domácích David Březík.

HBC MALENOVICE – HBC PARDUBICE B 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky Malenovic: Hladký, Hradil, Nohál.

Malenovice: Opavský, (Polišenský) – Březík, Foltýn, Kalivoda, Lečbych, Machálek, Rychlík, Zlámal – Jan Brázdil, Martin Brázdil, Cunda, Havlík, Hink, Hladký, Hradil, Nohál, Ševčík.