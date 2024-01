ROZHOVOR/ Nakonec se dočkali výhry, ta však byla pouze dvoubodová. I to po zápase se znojemskými Orly trápilo asistenta trenéra Beranů Richarda Kapuše, který se po utkání vyjádřil i k nespokojenosti zlínských fanoušků.

Richard Kapuš. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Znojmo jste sice porazili, doma po třech prohrách v řadě zvítězili. Je však tento výsledek pro vás ztrátou dvou bodů?

Potřebovali jsme získat tři body, máme jen dva. Za stavu 4:2 jsme začali vytvářet chyby, které jsme do té doby nedělali. Více si to rozebereme na videu. Ztráta bodů nás každopádně mrzí. Dokázali jsme vstřelit čtyři góly, inkasovali jsme však stejný počet. Určitě to není dobré, máme co napravovat.

Takový náskok by se měl udržet, že?

Mužstvo s takovými ambice nemůže takový náskok ztratit. Rozhodně bychom to ale za tohoto stavu neměli stahovat na defenzívu, jsem přesvědčený, že bychom inkasovali ještě více gólů. Branka při power-play nás samozřejmě mrzí. Jak už jsem zmiňoval, toto mužstvo málokdy obdrželo tři góly. Vše si vyhodnotíme, budeme na tom pracovat. Do závěru sezony musíme udělat vše, abychom góly dávali a co nejméně jich dostávali.

Jsou pozitivem zmíněné čtyři vstřelené góly?

Konečně jsme dali více než dva góly, což je pozitivum. Paradoxně jsme i čtyři dostali, což si osobně nepamatuji, inkasovali jsme jeden nebo dva. Musíme si vyhodnotit chyby, za mě byly školácké. Soupeře jsme dostávali do šancí.

Fanoušci několikrát během zápasu dávali najevo nesouhlas hlasitým pískotem. Vnímáte to v kabině?

Trenéři i celý realizační tým dělají vše, aby byl úspěch. Ne vždy se to samozřejmě podaří. Toto mužstvo momentálně potřebuje podporu fanoušků, kteří jsou ve Zlíně fantastičtí. Na zápasy stále chodí přes dva tisíce lidí, na Chance ligu je to famózní návštěva, jde vidět, že je to hokejové město. Kluci potřebují podpořit přesně v momentech, kdy se jim nedaří. Zdejší fanoušci dokážou týmu pomoci.

Posledních pět zápasů vynechal Aleksi Salonen. Jak to vypadá s jeho návratem?

Stále je v péči lékařů a fyzioterapeutů, určitým způsobem se to lepší. Přesný čas návratu říct nedokážu, nejdřív by to mělo být po reprezentační přestávky. Dříve určitě nenastoupí.