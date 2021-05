„V klubu samozřejmě působí i velmi úspěšní bývalí hráči, kteří jsou připraveni předávat hráčům své zkušenosti a dovednosti jako „sklils” trenéři,“ přibližuje Valášek, který se u mládeže může spolehnout na vedoucího hokejové Akademie Tomáš Jankoviče či asistenty Petra Čajánka, Ondřeje Veselého a Petra Lešku.

Nejedná se však o jediné záležitosti, ve kterých by se tento tým do budoucna rád posunul. „Kromě toho bychom se chtěli zaměřit i na zlepšení servisu pro hráče v klubu –⁠ ať už je to materiální vybavení, strava, ubytování nebo vzdělávání hráčů. Hodláme také ještě více prohlubovat spolupráci se školami, aby hráči měli vzdělání, které si vyberou a zároveň mohli svou školní činnost kombinovat s tréninky a zápasy v klubu,“ nezapomíná na velmi důležitý aspekt.

Uplynulý týden bylo zveřejněno hodnocení Akademií za posledních pět let. Ze sedmnácti týmů skončili na 9. místě. Jak toto umístění hodnotíte?

Umístění na 9. místě odpovídá výsledkům práce s mládeží v našem klubu v posledních 5 letech. Prioritně nám nejde o umístění v tabulce Akademií, čímž neříkáme, že není pro náš klub důležité, ale o výchovu hráčů a jejich uplatnění v našem A-týmu nebo v jiné profesionální soutěži v ČR či v zahraničí.

V rámci hodnocení máte přidělené tzv. dva Lvy z pěti. Jak je pro vás toto ohodnocení důležité?

Důležité je v tom, že nás zavazuje ke kvalitnější práci s mládeží a může být zajímavé i pro hráče z okolních klubů, že naše Akademie pracuje na slušné úrovni, čímž můžeme zvyšovat konkurenci v našich kategoriích. Samozřejmě tato ocenění budou vázána i na finanční příspěvky od ČSLH, což je pro nás také velmi důležité.

Co lze udělat, aby se Berani v pomyslné tabulce posunuli výše?

Snažíme se zlepšit sportovní i materiální podmínky pro hráče naší Akademie, aby nedocházelo ke zbytečným odchodům našich hráčů do jiných klubů, ale aby naopak naše Akademie byla výkladní skříní pro celý zlínský kraj a hráči z okolí chtěli hrát u nás. Zásadním úkolem pro nás všechny je nadále posilovat propojení mládeže s naším extraligovým týmem. Musíme v mládeži pracovat tak, abychom pro A tým nadále působili jako hlavní „zásobárna" hráčů pro extraligu.

Příští rok se v juniorské extralize se bude znovu sestupovat. Jak tento fakt vnímáte?

Postupy a sestupy jsou přirozenou součástí všech soutěží. Musíme se s tím poprat, i když následující sezóna bude v tomto ohledu velmi složitá, jelikož z dorostu bude sestupovat šest mužstev a v juniorech pět. Přesto věřím, že to naši kluci zvládnou.

Jak silné ročníky v současné době má mládež Beranů?

V současné době nemáme úplně silné ročníky jako dříve. O to více je důležitá kvalitní práce se všemi hráči Akademie.

Složení realizačních týmů Akademie Beranů

Junioři

Hlavní trenér - Luboš Jenáček

První asistent trenéra - Oldřich Horák

Druhý asistent trenéra - Petr Leška

Dorost

Hlavní trenér - Radek Pšurný

První asistent trenéra - Tomáš Jankovič

Druhý asistent trenéra a vedoucí mužstva - Jiří Suhrada starší

Devátá třída

Hlavní trenér - Lubomír Konečný

Osmá třída

Hlavní trenér - Ondřej Veselý

Asistent trenéra - Zbyněk Mařák

Sedmá třída

Hlavní trenér - Lubomír Konečný

Šestá třída

Hlavní trenér - Zbyněk Mařák

Asistent trenéra - Ondřej Veselý

Pozn. red. – u deváté a sedmé třídy budou asistenti teprve doplněni