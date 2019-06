„Dohodli jsme se na ukončení mé smlouvy,“ nezapíral ve čtvrtek odpoledne Šolc.

„Dál bych to nekomentoval. Je to na dlouhé povídání, ale nechce se mi to moc rozebírat. Beru to jako fakt, že končím. Mrzí mě to,“ přiznal Deníku Šolc, který v posledních letech pracoval ve sportovním úseku vedení zlínského klubu.

Syn někdejšího dlouholetého vedoucí mužstva A-týmu Oldřicha Šolce kromě manažerské práce a jednání s hráči dříve pracoval jako dlouholetý trenér mládeže. Mimo jiné s výjimečnou generací v čele s Kašíkem, Zámorským a Holíkem vyhrál v roce 2010 juniorský mistrovský titul.

Prostředí hokeje však neopouští.

„Dostal jsem celkem zajímavou nabídku z jiného klubu. Vše se brzy dozvíte,“ vzkázal Šolc.

Deník se pokusil získat vyjádření generálního manažera Martina Hostáka, který však ve čvrtek odpoledne nezvedal mobilní telefon.