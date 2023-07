S hodinkami na ruce a velkými ambicemi se zúčastnil prvního tréninku Beranů na ledě. Zkušený hokejový zadák Marek Hrbas byl včera dopoledne součástí první skupinky hráčů, po které si vynahradil čas také pro média. „Pro Zlín rozhodly ambice, co nejrychleji se chce vrátit do extraligy,“ vysvětlil bývalý bek brněnské Komety hlavní důvod příchodu.

Berani se v pondělí připravovali na ledě. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Od rivala se přesunul o patro níže, vzájemný souboj proti ševcům však nikdy neabsolvoval, na jihu Moravy setrval pouze rok.

Působil však ve Spartě, Litvínově, Mladé Boleslavi nebo Vítkovicích, duely s Berany si tak živě vybavuje. „Moc v dobrém na to ale nevzpomínám, byla mi tady zima. Do Zlína jsem rád nejezdil,“ směje se Hrbas. „Teď se to však samozřejmě zlepší,“ dodává jedním dechem dobře naladěný borec.

Místo bojů v Třinci, Pardubicích nebo na Spartě ho nyní čekají zcela odlišné zápasy. Těšit se samozřejmě může na derby se Vsetínem nebo utkání s Prostějovem a Porubou. Rovněž se však vydá do Kolína či Sokolova. „Úplně nepotřebuji hrát na největších zimácích. Na Chance ligu jsem každopádně sám zvědavý, úplně si nedokážu představit, jak to celé bude vypadat. Budu se snažit hrát pro tým, abychom udělali co nejlepší výsledek,“ myslí ve Zlíně pouze na nejvyšší mety.

Berani v loňském ročníku vyhráli Chance ligu, pak se v baráži o nejvyšší soutěž střetli s Kladnem. Zatímco ševci byli po třech sériích play-off fyzicky i mentálně vyšťaveni, Rytíři měli více než 40 dní času na odpočinek. „Je těžké do toho jít po takovém play-off, druhý tým během toho odpočívá. Systém je podle mě špatně nastavený. Není to ale nemožné. Prvním cílem bude vyhrát ligu, což určitě není lehké. Pak se můžeme bavit dál,“ hodlá jít krok po kroku obránce, který v sezonách 2013/2014 a 2014/2015 absolvoval 53 zápasů za Litoměřice.

Ve Zlíně je velmi krátce, klub oznámil jeho příchod teprve před týdnem. Zatím si tak musí zvykat na nové spoluhráče. „Soupisku jsem si projel, tým vypadá dobře, není vůbec špatný. Kluci jsou navíc charakterově super, v kabině to bude fungovat, což je to nejdůležitější. Pak už jde pouze o to, abychom to přenesli na led.“

Zatímco na nové spoluhráče si ještě musí zvykat, hlavního kouče Miloše Říhu mladšího zná z minulosti, konkrétně z A-týmu České hokejové reprezentace.

V dresu národního mančaftu tehdy ještě poznal s Miloše Říhu staršího. „Ano, potkali jsme se tam,“ přikyvuje.

„O konkrétní roli ve Zlíně jsme se ještě nebavili, na to je stále čas. Měl bych však být jedním z lídrů obrany. Chci být co nejvíce na ledě a hokej si znovu co nejvíce užívat. Těším se, až budu mít větší ice-time, až budu chodit do klíčových situací,“ nemůže se dočkat Hrbas, jenž v minulé sezoně absolvoval 59 zápasů za Kometu.

U ševců podepsal na rok. Zda ho klub případně v průběhu sezony pustí na střídavé starty do extraligy příliš rozvádět nechtěl. „Pokud bychom na tom byli dobře, tak si myslím, že by s tím neměl být problém. Musíte se na to ale zeptat trenérů,“ zůstává zdrženlivý bývalý 15násobný reprezentant.

Zajímavost

Pod rukavicí levé ruky mu vykukovala netradiční „ozdoba“ – 30letý bek hokejových Beranů Marek Hrbas měl jak při rozhovoru, tak i samotném tréninku hodinky, což v tomto sportu není dvakrát obvyklé.„Ještě máme zahřívací týden, nepodstupujeme souboje. Jinak si to nahraji do pásku a budu chodit bez hodinek,“ vysvětlil bývalý hráč KHL svůj další záměr.Co se týče pásku, na mysli měl data, která v průběhu aktivity sledují jednotlivé důležité ukazatele.„Je to pro mě důležité, dává mi to údaje, se kterými pracuji. Mám to jako přehled,“ dodal novic zlínského mančaftu Marek Hrbas.

