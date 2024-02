ROZHOVOR/ Forma, jak má být! Chcete důkaz? Za posledních šest zápasů přesně mířil pětkrát, rázem se vyhoupl na dělené druhé místo tabulky střelců Beranů. Martin Lang svoji fazonu posledních týdnů stvrdil v pátek večer, kdy dvěma trefami rozhodl o vítězném derby proti Vsetínu 4:3. „Samozřejmě jsem rád, že se mi takto daří. Kdyby však tým nepracoval jako celek, tak bych to těžko dokázal,“ zdůrazňuje s pokorou mladý forvard.

Potřetí v řadě jste porazili Vsetín. Jak jste viděl výhru 4:3?

Z obou stran to byla skvělá reklama na hokej, padalo hodně gólů. Naštěstí to pro nás skončilo pozitivně. Myslím si, že toto derby je více než Sparta x Slavia.

Vstřelil jste dva góly, oba v přesilovce. Jak byste přiblížil ten úvodní ze druhé třetiny?

Celkově bojujeme s přesilovkami, i na rozbruslení nebo trénincích. Trošku jsme se s tím snažili zamíchat. Díky improvizaci se puk odrazil ke mně, se štěstím pak do branky.

A druhý, vítězný, jen pár minut před koncem zápasu?

Nyní ty přesilovky nevypadaly vůbec špatně, věřili jsme, že bychom v nich mohli zápas zlomit. Povedlo se nám to. Klobouk dolů před Petrem Holíkem – krásně mě našel. I když to bylo pod tlakem. Naštěstí to tam padlo.

Petr Holík se postupně začíná rozjíždět. Osobně s ním občas i nastupujete. Jaké to pro vás je?

Je to něco neskutečného, má výborné nahrávky! Vynikal už v extralize, je pro nás přínosem. Kdykoliv s ním můžu hrát a vzít si něco od něj, tak to vždy uvítám.

Nyní sice na derby nebylo vyprodáno, fanoušci přesto vytvořili parádní kulisu…

Když přijde téměř plný dům, tak je to pro nás obrovská pomoc, diváci jsou šestým hráčem. Pokaždé je radost před nimi hrát, kór pokud to takto vyjde. Doufám, že nás budou podporovat do konce sezony.

Asi vám nedovolí jen tak něco vypustit.

Samozřejmě nás to donutí. Kdyby se měli koukat na hurá hokej, dostávali bychom góly a nesráželi se, tak by to nebavilo jak fanoušky, tak ani nás. Když je tam energie, dostane je to do varu. A to pak pomůže nám, můžeme z toho jen těžit.

Hlavně šli slyšet na konci zápasu. Velká pomoc?

Určitě ano. Všichni si toho neskutečně ceníme. Doufám, že temné časy jsou už za námi a bude pouze lépe.

Po reprezentační přestávce jste vyhráli druhý ze tří zápasů. Může být toto vítězství pro vás impulsem?

Byl to pro nás speciální zápas. Takto bychom chtěli nastupovat pořád, mít energii, pohyb. Nezáleží na tom, jestli je to derby, nebo ne, musíme v tom pokračovat pořád dokola a do konce sezony získat co nejvíce bodů.

Někdy očividně energie chybí. Proč ji nedokážete přenést do ostatních zápasů?

Derby je v tomto specifické, navíc před domácími fanoušky. Těžko tak odpovídat. Když nám to nevyjde, tak nedokážu úplně říct, v čem je problém. Za sebe ale můžu říct, že dělám maximum, stejně jako další kluci. Musíme takto pokračovat a získat co nejvíce bodů.

Do konce základní části vám zbývají čtyři zápasy. Jaké nyní máte cíle?

Bez ohledu na los bychom chtěli vyhrát co nejvíce zápasů a formu gradovat. Abychom v play-off byli pokud možno co nejsilnější.