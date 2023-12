Fanouškům připravili pořádné nervy, poprvé od sestupu do Chance ligy se jim však výlet do Sokolova vyplatil! Zlínští hokejisté ve 28. kole druhé nejvyšší soutěže zvítězili na Baníku 4:2, vítěznou trefu tři minuty před koncem vstřelil Kindl. Berany tak nemusela mrzet ani ztráta vedení 2:0.

Chance liga, 28. kolo: Sokolov - Zlín. | Foto: HC Baník Sokolov/Jakub Knap

Oba mančafty začaly velmi aktivně, prvního gólu v zápase se nakonec už ve čtvrté minutě dočkali hosté, po pěkné přihrávce Salonena ukázal um na brankovišti Novák. Sokolov opticky působil lepším dojmem, na obranu ševců platil zejména svým pohybem, v zakončení však nedokázal trestat. Zlínští byli před brankou domácích mnohem nebezpečnější, několikrát se blýskl Michajlov.

Hostujícím hokejistům navíc vyšla akce z konce 29. minuty, kdy Salmio vystřelil vedle tyče a znovu na brankovišti se nejlépe orientoval Novák, který vstřelil už sedmý gól sezony.

Sokolov do třetího dějství vstoupil velmi aktivně, nezabrzdilo ho ani vyloučení. V 50. minutě nejprve snížil Šlechta, o necelé dvě minuty Baník srovnal v přesilové hře. Domácí měli šance na dokonalý obrat, ten jim ale nevyšel. Hosté naopak tři minuty a sedm vteřin před koncem vstřelili třetí gól, ranou z první se prezentoval Kindl, který prostřelil brankáře Sokolova. Výhru stvrdil Salonen, pro nějž to byl už 15. kanadský bod od příchodu do Zlína.

Chance liga, 28. kolo

HC Baník Sokolov – Berani Zlín 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 50. Šlechta, 51. Kverka (Kofroň, Tomeček) – 4. Novák (Salmio, Salonen), 29. Novák (Salmio, Werbik), 57. Kindl, 60. Salonen (Werbik)

Střely na branku: 26:27. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Štěpánek, Maňák.

HC Baník Sokolov: Michajlov (Hamalčík) – M. Rohan (A), Mlčák, Rulík, Weinhold, Benda, Klejna, Bulka – Vracovský, Kverka (A), Tomeček – Kružík, Přikryl, Kofroň – V. Adamec, Vrdlovec, Šlechta – D. Novotný, T. Rohan (C).

Berani Zlín: Huf (Kořének) – Zbořil, Salonen, Hrbas (A), Husa, M. Novotný, Čáp, Suhrada – Šlahař, Kindl, Paukku – M. Lang, Süss, Keränen – Köhler (C), Gago, P. Sedláček (A) – Novák, Werbik, Salmio.