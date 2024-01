Druhé derby sezony rozhodl, v sobotu (od 17 hodin) by chtěl i skalp z Lapače. Zlínský útočník Martin Novák i díky středeční trefě proti Třebíči povyskočil na třetí místo týmové produktivity, teď si brousí zuby na Vsetín. „Doufám, že se něco objeví,“ pousmál se třetí nejlepší střelec Beranů.

Zlín ve středu udolal Třebíč. K vítězství pomohl gólem na 2:1 Martin Novák. | Video: Deník/Radek Štohl

„Hlavně ať vyhrajeme a pravidelně sbíráme body. Ať se v tabulce pohneme výše, nemáme tak svázané ruce a hraje se nám lépe,“ velí 35letý útočník.

Jak se vám osobně hraje na Lapači?

Vždy jsem tam hrál rád. Mají malé kluziště, vždy bývá super atmosféra. Ať už jsem tam nastoupil s kýmkoliv, tak zápasy pokaždé byly vyhrocené, každý se tam chce ukázat. Na utkání se rozhodně těším.

Rivalita mezi Zlínem a Vsetínem je obrovská. Jak ji vnímáte?

Je to pecka, je to tady cítit. Něco podobného jsem zažil v Prostějově – tam se říkalo, že nevadí, když prohrajete s posledním, musíte však porazit Přerov! (úsměv) Lidem a městu na tom hodně záleží. Tyto vyhrocené zápasy se mi líbí, jsou nejlepší.

Na derby jste se naladili vítězstvím 5:2 nad Třebíčí.

Mělo by nás to nakopnout. Na derby to ale není potřeba, každý ho vždy chce vyhrát. Hráče to pohltí, chtějí odvést co nejlepší výkon. Pojedeme se tam porvat o tři body.

Je tato výhra hodně důležitá pro sebevědomí?

Vždy je důležité začít kalendářní rok výhrou, navíc proti silnému týmu jakým je Třebíč. Jsme rádi, že jsme tento hektický zápas zvládli, byl hodně vyhrocený, nabídl spoustu vyloučení. Taková utkání občas jsou, někdy se to sejde.

První třetina vám nevyšla. Čím jste se zvedli?

Hlavně jsme si řekli, ať hrajeme na puku, chodíme do brány, sbíráme dorážky a dojdeme si pro ošklivý gól. Šli jsme proti tomu naproti, vyšlo to.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

V letošní sezoně máte velké výkyvy, před Třebíčí jste prohráli na ledě do té doby poslední Slavie. Od přelomu října a listopadu jste navíc nevyhráli dva zápasy v řadě.

Chceme to ustálit. Na druhou stranu si nepamatuji, že by soutěž byla tak vyrovnaná, každý může porazit každého. První zápas na Slavii jsme vyhráli až v prodloužení, hrála však vážně dobře. Co jsem koukal na spoustu jiných zápasů, tak vážně není lehkého soupeře. Je to o našem nastavení, jak k zápasu přistoupíme. Kolikrát máme tlak a dostaneme laciný gól, to nás smete, pak se z toho nemůžeme vyhrabat. Musíme hrát více sebevědomě, věřit si. A to i když prohráváme.

Máte třeba v hlavách, že je to pouze Slavie?

V žádném případě! Možná tak spíš jen vypadá naše hra. Nikdo nechce prohrávat, není tam žádné podcenění. Naopak. Když jsme jeli na Slavii, říkali jsme si, že to bude těžký zápas. Nemá špatný tým.

Před derby jste sedmí, na přímý postup do play-off ztrácíte dva body, na druhý Vsetín 14 bodů. Nejen fanoušci od týmu čekají více. Jak vnímáte tlak?

Určitě tam je, vedení a vlastně všichni chtějí vyhrávat, před sezonou se daly určité cíle. Loňská sezona byla jasným ukazatelem, že soutěž se rozhoduje až v březnu a v play-off. Výkony se samozřejmě musí zlepšit, není však důvod k panice.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl