Tato pořádná bitva nakonec měla „jen“ šest zápasů. Přinesla však všechno, co měla mít. Včetně dramatického konce v posledním pondělním finále! Zlínští Berani byli jen kousek od prohry, pomalu už mířili zpátky na Lapač, rozdat si to v sedmém utkání.

V prodloužení totiž přežili obrovskou šanci vsetínského Klhůfka, který v čase 63:02 netrefil odkrytou klec. „Momentálně mám mlhu, ani si nevybavím, co tam bylo,“ sypal ze sebe zprvu zklamaný útočník Valachů.

„Přede mnou byla prázdná brána, viděl jsem, jak to letělo kolem tyčky. Mohl jsem to poslat do sedmého zápasu. Místo toho jsem skončil na trestné lavici,“ zlobil se na sebe zkušený borec.

„Ustáli jsme klinickou smrt, Vsetín byl v této fázi lepší,“ uznal sportovně pozdější hrdina večera a obránce ševců Martin Novotný.

O 84 vteřin později totiž vše bylo jinak! Domácí jeli do přečíslení dva na jednoho, kde se vzal, tu se vzal právě zkušený Novotný, který zužitkoval parádní pas Sedláka. „Čekal jsem, jestli mi to přistane na hokejce, nebo ne. Pak nezbývala jiná možnost než to dát nahoru. Pro nás to dopadlo dobře,“ zářil štěstím jeden z nejzkušenějších mužů zlínské kabiny.

„Že vstřelím rozhodující branku? Rozhodně bych nebyl v nabídce sázkovky,“ smál se 34letý bek, pro kterého to byla vůbec premiérová trefa v letošním play-off. Celkově druhá v sezoně.

Bylo rozhodnuto. Hokejisté Zlína ovládli Chance ligu, po výhře 4:2 na zápasy nad Vsetínem si vybojovali účast v baráži o Tipsport extraligu! „Je to fráze, ale jdeme dál, kolo za kolem. Pokračuje nám sezona a zkusíme se zpátky dostat do extraligy, což je náš cíl od začátku sezony. Když se to povede, bude to velký bonus,“ uvědomuje si Novotný.

Tři měsíce zpátky by o této chvíli v Baťově městě uvažoval jen ten nejzarytější fanda. A možná ani on sám ne.

Se Zlínem to vážně nevypadalo dobře. Provedly se však změny v managementu, trenérech i hráčích.

A ono to vyšlo! „Kolektiv ale tady nikdy nebyl zlý,“ zdůrazňuje obránce, který si v letošní sezoně i odskočil na hostování do Přerova. „Byli jsme v krizi, pak jsme si za tím šli a pokračovali jsme v nastaveném trendu a dotáhli jsme to až sem,“ zářil radostí.

Ševci moc času na oddech mít nebudou, už v neděli startuje baráž o Tipsport extraligu, v Kladně se pokračuje v pondělí druhým zápasem. „Naštěstí jsme to zvládli v šestém zápase, nejdeme do toho úplně vyšťavení,“ zmínil dva dny volna navíc. „Sami nevíme, co od toho čekat. Kladno mělo dlouhou pauzu, trénovalo. Můžeme překvapit,“ míní Martin Novotný.

Sám to bude mít hektické. Už zítra odpoledne se objeví také za katedrou, stále ještě učí. „Jdu na sedmou hodinu, na 13.40 hodin. Času je dost,“ usmívá se.

„Někteří žáci to asi sledují. Dáme si, co je v plánu, a budeme pokračovat, v čem máme,“ uzavírá bek Beranů.