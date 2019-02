Zlín – /ROZHOVOR/ Před brankáře Konráda se postavila stěna v podobě těla Davida Šťastného. Na něm bylo najít jednu z mála děr v prostoru, kterou po svém prostě propálil. Vítězná rána ze 17. minuty z hole hokejového obránce Jiřího Marušáka byla pro zkušeného beka zároveň premiérová v sezoně a zajistila do žlutomodrého tábora úlevu. „Už z mé lopaty to nešlo čistě. Myslím, že kotouč ve vzduchu zaplachtil," tušil 40letý zadák Jiří Marušák.

Jiří Marušák | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

Asi jste ani nečekal, že kotouč projde, že?

Šťáva (David Šťastný – pozn. aut.) se dobře postavil před brankáře a prošlo to. Když budeme zaujímat ty správné pozice, tak i taková střela má šanci na úspěch.

Hodně vydřené tři body, co?

Abychom se dostali do nějakého rytmu a chytili se, první vítězství musí být vydřené. Musí se nejprve začít od nejmenších věcí, abychom následně mohli dělat větší a komplikovanější. Zatím se potýkáme s velkou nevyrovnaností výkonů. Z toho důvodu dnešní výhra i způsob k ní splnily parametry, které jsme si na začátku před zápasem řekli.

Po nevydařeném pátečním zápase v Chomutově byla v kabině prý dusná atmosféra. Museli jste si už něco říct?

Dívali jsme se skoro na celý zápas. Asi ani nebylo co stříhat. Tam bylo skoro všechno špatně. Podívali jsme se na to, povykládali si a snažili se dneska bránit.

Proti Olomouci se vám hraje už tradičně špatně?

Jsou brusliví, silní na puku, hrají jednoduše. Moc gólů sice nedávají, ale o to lépe hrají do obrany. Je to samozřejmě těžký soupeř.

Co vaší hře ještě schází?

Myslíme si, že hned půjdou předvádět na ledě velké věci. Zbytečně hrajeme komplikovaně, na krásu. Chybí tam někdy i to základní. Tedy jít do souboje a poprat se o jednoduché kotouče. Musíme všichni začít od toho základního. To se nedá nic dělat.

I zápasové tempo vás může nastartovat?

Nemám rád, když se hraje jen dvakrát týdně, v pátek a neděli. Pro mě je osobně lepší, když se hraje obden. Dvanáctidenní pauza, která v podstatě vznikla neplánovaně, tak nám na jednu stranu pomohla s ohledem na počet zraněných. Naopak jsme nabrali zápasový rytmus a pak rázem jsme dvanáct dní stáli.