Na pozici levého záložníka odehrál slušné utkání. V prvním poločase se dokonce dostal do velké šance, ale neuspěl. „Měl jsem to řešit lépe,“ ví dobře.

Vlčnov i kvůli zahozeným dvěma příležitostem v dohrávce 13. kola neuspěl, když okresnímu rivalovi po zpackaném závěru podlehl 0:4 a v tabulce přezimuje se sedmi body předposlední.

„Bylo to víceméně vyrovnané utkání, které rozhodl první gól. Po něm se nám sesypala celá hra. Pak už bylo po zápase,“ říká Matějíček.

Fotbalisté Vlčnova i v posledním letošním duelu doplatili na absence a nedostatečnou trénovanost. Zdecimovaný tým vydržel se soupeřem hrát hodinu, déle už to nešlo.

„Problémy začaly hned v prvním zápase, kdy se nám zranil klíčový útočník Fibichr. V každém následujícím zápase nám pak někdo odpadl a neustále jsme to lepili,“ připomíná.

Sám se po návratu z Francie, kde dva roky působil, se dokázal udržet v kondici, ve slušné formě. Jednoduché to ale taky neměl.

„Už v zahraničí jsem trošku zpohodlněl, protože člověk kvůli koronaviru nemohl skoro ven. Na spoustě kluků bylo vidět, co s tělem udělá dvouletá pauza bez tréninku. Opravdu není jednoduché se do toho nazpátek dostat,“ říká.

I proto trenér Činčala v některých duelech sotva poskládal základní jedenáctku, absencí prostě bylo moc.

„Musíme strašně poděkovat starším klukům, bez kterých bychom to nezvládli,“ uvědomuje si Matějíček. „Zůstalo nás šest, sedm a zbytek jsme doplňovali z řad bývalých fotbalistů. Těžkou situace jsme zvládli jen díky nim,“ pokračuje.

Také bývalý profesionální hokejista věří, že se situace přes dlouhou zimní přestávku zlepší a že Vlčnovu problémy s marodkou na jaře odpadnou. „I když nevím, kolik bude sestupovat týmů, když potrénujeme a budeme kompletní, je v našich silách soutěž zachránit,“ věří bývalý zadák Jihlavy, Havířova či Poruby, kterému hokej nechybí.

I když na ledě prožil většinu života, nyní se věnuje hlavně rodině. „Narodil se mi druhý syn, takže je to takové těžší,“ přiznává.

O nabídky nouze nemá, kamarádi volají a žádají o pomoc. „Furt mě lákají do Uherského Brodu,“ usmívá se.

Nejprve návrhy kamaráda a bývalého spoluhráče Jaroslava Balaštíka rázně odmítal, nyní už je nalomený. „Byl jsem rozhodnutý, že nebudu hrát vůbec, ale udělal jsem chybu, když jsem Jardovi řekl, že si to možná ještě rozmyslím. Od té doby mě furt uhání, takže je mi blbé mu pořád říkat ne,“ přidává.

Se současným koučem Broďané je víceméně domluvený, kdy se ale v Krajské lize jižní Moravy a Zlínska objeví, není pevně stanovené. „Uvidíme, jak to budu doma zvládat,“ opakuje.

Matějíček na dálku sleduje i trápení zlínských Beranů. Na Zimní stadion Luďka Čajky se letos ještě nedostal, ale návštěvu extraligového střetnutí má delší dobu v pánu.

Současné postavení týmu, ve kterém strávil většinu kariéru a se kterým slavil největší úspěchy, jej mrzí. Špatné výsledky ale podle Matějíčka nejsou úplně dílem náhody či smůly. „Asi je něco špatně nastavené a teďka to vyplouvá navrch,“ míní.

Pád Beranů z nejvyšší soutěže si ale moc představovat nechce, i když dobře ví, že záchranářská práce bude velmi složitá. „Nechci říct, že by to byla ostuda, spíš velké zklamání. Zlín hraje extraligu nepřetržitě nějakých třicet let, je to tradiční klub, který má za sebou úspěšné i horší roky. I když to bude mít velice těžké udržet, budu mu držet palce, aby se z toho nějak vyhrabal,“ dodal na závěr.