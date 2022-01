MČR krajů je za rohem! Hrát bude 6 Beranů, trénovat Čajánek

Ve druhé polovině týdne bude po dvou letech zahájeno mládežnické hokejové mistrovství České republiky krajů. Od čtvrtka do neděle nebude chybět ani Zlínský kraj, v jehož barvách do 15 let se představí šest Beranů, další dva se nachází mezi náhradníky. Turnaj se koná v Litoměřicích a Děčíně.

Berany bude zastupovat šestice hokejistů. | Foto: PSG Berani Zlín

Zlínské barvy konkrétně budou hájit obránci Jáchym Mořkovský a Tomáš Mikel a kvarteto útočníků Dominik Kos, Alex Nesrsta, Alexandr Paták a Jan Valášek. Na svoji šanci mezi náhradníky ještě čekají David Běták a Tadeáš Schmied. Berani navíc na turnaji budou mít další zastoupení a to přímo na střídačce, kde jedním ze dvou trenérů bude bývalý útočník NHL Petr Čajánek. Trojnásobného mistra světa doprovodí Richard Šebestů z Uherského Hradiště. Zlínský kraj byl umístěný do skupiny "B", kde ho postupně vyzve Jihomoravský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. V případě úspěchu se v neděli představí v bojích o medaile. Na poslední akci se umístil na šestém místě. Nominace Zlínského kraje na MČR 2022 Brankáři: David Skácel (Kroměříž), Radek Šimšálek (Brumov-Bylnice). Obránci: Václav Sadílek (Vsetín), Jáchym Mořkovský, Tomáš Mikel (Berani Zlín), David Dobeš (Kroměříž), Marek Wasserbauer (Uherský Ostroh), Štěpán Grebeníček, Martin Řimák (Uherské Hradiště). Útočníci: Štěpán Drozd (Vsetín), Dominik Kos, Alex Nesrsta, Alexandr Paták, Jan Valášek (Berani Zlín), Šimon Pláňava, Kamil Večerka (Kroměříž), Matěj Holba (Brumov-Bylnice), David Miklas (Rožnov pod Radhoštěm). Náhradníci: Jakub Frolo, Michael Kučný (Vsetín), David Běták, Tadeáš Schmied (Berani Zlín), Matěj Ročák (Brumov-Bylnice), David Havlík (Kroměříž), Tomáš Kaděra, Adam Korbel (Uherský Ostroh), Vojtěch Matějíček, Filip Šupka (Uherské Hradiště).