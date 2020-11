Jeho trefa se přitom dlouho zdála být jako vítězná.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nepovedla se nám první třetina.,“ připomněl 29letý zadák lepší začátek duelu hostujícího výběru, který se vedení ujal už ve třetí minutě střetnutí.

Podobného názoru byl také hlavní kouč Beranů Robert Svoboda.

„Soupeř měl daleko lepší pohyb, vytvořil si spoustu příležitosti k zakončení,“ pochválil hostující výběr Svoboda.

Pardubice v průběhu úvodního dějství působily svěžejším dojmem, oproti Beranům byly rychlejší i důraznější. To se však od druhé části utkání změnilo.

„Hra se od této třetiny vyrovnala. Mohli jsme sahat po třech bodech, nakonec to bohužel nevyšlo,“ mrzelo Řezníčka.

Podle vyjádření Roberta Svobody si jeho svěřenci během první třetiny určité záležitosti vyjasnili.

„Ve druhé třetině hra byla o poznání lepší, otočili jsme výsledek. Začali jsme bojovat, podařilo se nám vstřelit dvě branky,“ těšilo 53letého trenéra.

Zlínským hokejistům nejprve vyrovnaný stav zajistil Jiří Ondráček, v polovině zápasu se prosadil právě Dalibor Řezníček, pro kterého se tak jednalo o třetí kanadský bod v letošní sezoně nejvyšší hokejové soutěže.

„Puk se před mou trefou odrazil se od mantinelu. Měl jsem jedinou myšlenku a to vystřelit na branku,“ vylíčil situaci, po které se domácí hráči dostali do vedení 2:1.

Sportovně však uznal, že to bylo trochu se štěstím.

„Nakonec to tam zapadlo, střela trochu zaplavala, brankář ji možná ani neviděl,“ přiznal Řezníček.

Jak uvedl kouč Beranů, jedním z klíčových okamžiků zápasu byla nevyužitá přesilová hra v závěrečném dějství.

„Zápas jsme mohli rozhodnout. Nesehráli jsme to však dobře, téměř jsme se nedostali ani do zakončení,“ smutnil Svoboda, který odmítl, že by se hráči se začátkem přesilové hry už viděli se ziskem třech bodů.

„Vůbec to tak nebylo. Před zápasem jsme si říkali, že Pardubicím přesilové hry vycházejí,“ upozorňoval hlavní kouč Beranů.

„Bývá to proti nim velmi náročné, prezentují se agresivní hrou, ve čtyřech dávají také branky. Bohužel se nám je nepodařilo dostat pod tlak, nebyli jsme schopní se pořádně zastavit a mít trochu chladnější hlavu,“ uvědomuje si Robert Svoboda.

S oslabeními letos mají své zkušenosti také Berani. Zatímco v přípravě a na začátku sezony se potýkali častým vylučováním, v posledních zápasech se jejich bilance zlepšuje. Proti Pardubicím dokonce schytaly pouze dva tresty.

Svoboda to však nepřeceňuje. „Ze hry vždy vyplyne, že nastanou fauly. Pochopitelně je lepší, když nedochází k tolika situacím a hra není rozháraná. Spíše mě mrzí, že po úspěšných přesilových hrách po pauze se nám v nich nyní nedařilo.“

Svoji roli by v tom mohl hrát i náročný program.

„Tempo je vysoké, musíme se s tím vyrovnat. Měli jsme za sebou dva zápasy, zatímco Pardubice ve středu odpočívaly,“ připomíná.