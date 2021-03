„Přeci jen tam jsou hráči, kteří odehráli několik stovek zápasu v extralize,“ poukázal mimo jiné na zkušené beky Tomáše Žižku nebo Davida Noska. „Když jsem ale do kabiny poprvé vstoupil, tak jsem všem tykal. Je super být s takovými hráči na ledě,“ libuje si mladý borec, který za necelého čtvrt roku dosáhne plnoletosti.

Šimon Frömel do kabiny prvního mužstva nastoupil na začátku letošního roku, od té doby se s ním poctivě připravoval. Premiérového extraligového startu se dočkal o dva měsíce později na ledě libereckých Tygrů, kteří dvě kola před koncem základní části měli stále o co hrát. I díky vítězství nad Berany 5:2 se jim to nakonec také podařilo. Frömel poté na další start čekal pouhé dva dny.

„Bojovali o nejlepší čtyřku, aby nemuseli do předkola play-off. Oproti druhému utkání s Litvínovem to pro mě bylo těžší i kvůli tomu, že se jednalo o můj první zápas,“ přiznal Frömel.

„Obě utkání však byla náročná. Sezonu jsme hlavně chtěli zakončit výhrou a to se nám taky povedlo,“ těšila mladého útočníka výhra 3:0 proti Vervě.

Jak to vlastně u borce s číslem 82 na zádech bylo s nervozitou před úvodními ostrými duely v nejvyšší soutěži?

„V Liberci jsem byl nervózní před prvním střídáním. Pak už to ze mě spadlo. Spoluhráči mi hodně pomohli se nachystat. Doma s Litvínovem už jsem nebyl. Věděl jsem, do čeho jdu. Každý zápas jsem si užil. Jen škoda, že na stadionu nebyli fanoušci,“ mrzelo Šimona Frömela, který jako další členové kádru doplatil na současnou epidemiologickou situaci.

K PREMIÉROVĚ TREFĚ CHYBĚLA RYCHLOST

V květnu 18letý borec byl při zápase na Zimním stadionu Luďka Čajky blízko první trefě v extralize – ačkoliv se téměř osamocený objevil před litvínovským brankářem Denisem Godlou, tak si na úvodní gól ještě musí počkat.

„Litvínov zrovna zakládal útok a já jsem se vracel do obrany. V tu chvíli na jejich modré obránce ztratil kotouč. Vzal jsem si puk a rychle jsem se snažil dostat k bráně, jelikož jsem měl na zádech dva protihráče,“ popsal Frömel, jak celou akci viděl ze svého pohledu.

Do příštích zápasů si na úspěšnější zakončení vzal ponaučení. „Teď bych asi střílel pod vyrážečku a nedělal kličku mezi nohy, neměl jsem na ni dostatečnou rychlost,“ zmínil, co by nyní provedl odlišně.

Po svých úvodních představeních na extraligových kluzištích je Šimon Frömel už schopný porovnat největší rozdíl mezi dospělým a juniorským hokejem. „Rychlost mi problém nedělala, spíše rozhodování,“ nahlíží.

„V zápasech je na vše málo času. Protihráči jsou vždy rychle u hráče s pukem. Když jsem věděl, že budu dostávat puk, tak jsem už musel být rozhodnutý, co s ním udělám. Juniorka je více ulítaná, zatímco extraliga hodně taktická,“ uvedl další zřejmou odlišnost.

TRÉNINKOVÁ ZÁTĚŽ ZÁPASY NENAHRADÍ

Od posledního soutěžního střetnutí Frömela dělilo téměř půl roku. Ačkoliv se dva měsíce nyní připravoval s prvním týmem Roberta Svobody, tak zápasové vytížení je zcela něco odlišného. „Trénink není utkání, to se nedá nijak nahradit,“ ví dobře. „V Liberci jsem koukal, jaký to je hokej. Naopak doma s Litvínovem jsem se cítil velmi dobře,“ usmíval se borec, který v letošním ročníku juniorské soutěže nasbíral šest kanadských bodů v deseti zápasech.

Do zápasů mládežnické úrovně naskakoval společně s Lukášem Chludilem a Dominikem Lužou. Zatímco Chludil (celkově odehrál 6 utkání) si extraligový debut odbyl 19. února na ledě Komety Brno a Luža (celkově odehrál 2 utkání) poslední den uplynulého měsíce proti Vítkovicím, tak Šimon Frömel na soji šanci stále vyčkával.

„V hlavě jsem měl, že kluci už hráli a já ještě ne. Ale takový je sport, takže jsem stále na sobě pracoval a byl trpělivý a dočkal jsem se. Je mezi námi zdravá rivalita, navzájem se podporujeme a pomáháme si,“ věří Frömel, že právě tato konkurence mu může pomoci se dostat ještě výše.

Právě s jedním ze svých parťáků ze zlínské juniorky se potkal také na reprezentačních akcích, kdy se objevil v mládežnických výběrech do U-16 a U-17. Frömel v dresu českého týmu dosud odehrál 15 mezistátních zápasů.

„Na některých kempech jsme byli společně s Chlůďou. Je to jiné a hodně. Přeci jen se tam dostávají nejlepší hráči daného ročníku z celé země,“ uvědomuje si.

„Konfrontace s týmy Finska, Švédska nebo Ruska je výborná a posouvá mě to dál,“ bere cenné zkušenosti jako přínos do další hokejové kariéry.

Bude se v ní posouvat také od následující sezony?