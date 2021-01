„Začátek zápasu byl z naší strany vlažnější. Dostali jsme ale jen jeden gól. Pak se to zvedlo, začali jsme hrát dobře,“ poukázal Svoboda na chvíli, kdy zlínští hokejisté právě zásluhou zkušeného 31letého útočníka vyrovnali na 1:1.

Týmový výkon Beranů po konci zápasu ocenil také asistent hlavního trenéra Martin Hamrlík.

„Mužstvo musím pochválit. Kromě úvodních pěti deseti minut jsme poté předvedli náš nejlepší zápas v sezoně. A to i přesto, že jsme prohráli. Kluci hráli velice dobře, vytvořili si hodně šancí na vítězství. Jsme spokojení,“ vysekl Hamrlík svým svěřencům poklonu.

Jedním z aspektů, ve kterém se domácí zlepšili, byl pohyb.

„Patří ke kvalitnímu zápasu. Vynutili jsme si fauly, dostávali se do šancí, i dobře se vraceli,“ vyjmenoval kmenový hráč Přerova pozitivní stránky Beranů ve večerním napínavém střetnutí.

Hokejistům Zlína se ve druhé třetině podařilo podruhé v zápase vyrovnat. Jelikož však poté ani jeden z týmů neskóroval, šlo se do prodloužení.

To ale přijít nemuselo.

Jeden z útočníků Liberce v závěrečných vteřinách zápasů zahodil obrovskou příležitostí.

„Na konci jsme měli hodně štěstí, byla tam prázdná branka. Nemůže se stát, aby nám jeli tři na jednoho,“ zdůraznil Jakub Svoboda.

„Škoda prodloužení a nájezdů, šance jsme měli. Mohli jsme tam urvat druhý bod,“ mrzí zkušeného forvarda.

Právě Svoboda se v závěrečném rozstřelu, který nabídl devět sérií, postavil ke dvěma samostatným nájezdům.

Ani jeden z nich nakonec nezužitkoval.

„U prvního nájezdu jsem to málo naznačil a špatně prodal. Druhého je škoda, puk jsem trefil pouze do tyčky. V takovém případě kotouč musím zasunout do branky,“ mrzelo útočníka, pro něhož to v letošním ročníku extraligy byl pátý start v dresu Beranů. Prozatím se pyšní bilancí jedné branky a dvou asistencí.

I když domácí nakonec vybojovali „pouze“ bod, tak člen páteční druhé formace Beranů nechtěl působit negativně.

„Měli jsme světlé i horší pasáže. Z tohoto utkání bychom si však měli vzít pozitivní věci. Umíme hrát s každým,“ věří Jakub Svoboda.

Berani své další utkání sehrají už v neděli. A ne ledajaké – od 15.30 hodin budou bojovat na ledě 11. týmu extraligy Litvínova, na který ztrácí 8 bodů.

Do zápasu by ještě měl zasáhnout i Jakub Svoboda. „Zatím jsme domluveni do neděle,“ potvrdil.