Ve středu nejprve doma s Litoměřicemi přišli o vedení 2:1, do konce přitom už zbývaly pouhé 3 minuty a 7 vteřin.

Ještě blíže k nim měli v sobotu na ledě Přerova, tentokrát jim k vítězství po základní hrací době chybělo 48 vteřin. Znovu ho však neudrželi.

Tentokrát alespoň uspěli v prodloužení, výhru v čase 64:18 zařídil Gago.

„V Přerově se hraje těžko. Jsem tak rád, že alespoň bereme druhý bonusový bod. Body ale měly být tři,“ zdůraznil na pozápasové tiskové konferenci lodivod střídačky ševců Miloš Říha mladší.

Berani byli 48 vteřin od tří bodů. Potřetí v sezoně přesto porazili Přerov

Jakoby je středeční nezdar poznamenal. V první dvacetiminutovce to z jejich strany nebyla žádná hitparáda. Jako první také inkasovali, v oslabení. Potrestal je bývalý útočník Zlína a tento večer tříbodový Jakub Svoboda.

Hosté si příliš šancí nevypracovali. O poznání méně než soupeř. Do kabin přesto odcházeli za stavu 1:1. Díky skvělé přihrávce Mrázka, kterou na brankovišti zužitkoval nejproduktivnější muž Beranů Honejsek. „Z naší strany to byla špatná třetina. Dobře nás napadají, chybujeme v rozehrávce. Musíme to zlepšit,“ měl jasno Mrázek před druhou třetinou.

Také se tak stalo. Bylo to vyjádřeno brankami. Znovu u toho byl produktivní forvard, jenž zkraje druhého dějství vybídl ke skórování Köhlera. Přerovští však rychle srovnali krok.

Konec 37. minuty přinesl velké chvíle 17letého Heše, ve druhém zápase za „A“ vstřelil první gól. „Je to velmi talentovaný hráč. Podal výborný výkon. Byl odměněný gólem. Věřím, že mu to pomůže do dalších zápasů a další práce,“ přeje si Říha.

Táta na něj v Přerově doslova dohlížel

Zápas Zlína s Přerovem měl velký náboj také pro trenéra Zlína Miloše Říhu mladšího. Jeho otec a rodák z Přerova a bývalý kouč Zlína a reprezentace Miloš Říha starší má za jednou z branek nadživotní podobiznu s půllitrem místního pivovaru a nápisem „povolené uvolnění“. Po odchodu do kabiny tak měl svého tátu doslova před očima.

„Přiznám se, že je vždycky náročné jet tady na zápas. I domácí fanoušci tam před zápasem připravili choreo, za což jim musím poděkovat. Je to hodně specifické. Většina členů rodiny se tady narodila, takže je to pro mě specifické prostředí. Spoustu členů rodiny tady žilo a žije. Bylo tady moc známých lidí. I rodinných příslušníků, které jsem dlouho neviděl. Je to zvláštní, příjemný ale i psychicky náročné,“ reagoval Miloš Říha.

Vydařená druhá třetina mohla být rychle zapomenuta. Zkraje té třetí. Domácí se hnali za vyrovnáním, Černý ani Okál své šance nevyužili. Těžké chvíle přestaly až po střele Gaga do tyče. „Měli jsme špatný vstup do třetí třetiny, tento tlak jsme přestáli. Pak jsme z jednoho brejku trefili spojnici, tam se to lámalo,“ uvědomoval si hostující kouč.

Krušné chvíle přišly v závěru dějství. Šance Březiny z 58. minuty ještě zůstala nevyužita, ex-vsetínský parťák Pechanec ovšem v čase 59:12 už mohl slavit. „Žádný závěrečný tlak se od domácích nekonal. Dopustili jsme se ale úplně nepochopitelné chyby, vinou které jsme bohužel přišli o bod,“ smutnil mladý trenér. „Celkově tam byly fáze, kdy jsme si to plnili a hráli dobře, ale i fáze, kdy jsme hráli špatně,“ uzavřel Miloš Říha mladší.

Zlínští hokejisté v pondělí od 17.30 hodin budou na Zimním stadionu Luďka Čajky hostit Slavii Praha. Ještě nedávno předposlední mužstvo Chance ligy je nyní pouze o skóre právě za desátými Berany.