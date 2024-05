Jak by měl takový zájemce o koupi městského podílu v hokeji vypadat?

Ano, tento stav trvá již několik let. Musí se ale jednat o zájemce, který si nejen koupí majetkový podíl v klubu, ale bude s ním mít konstruktivní záměry, bude chtít klub posunout dál a stejně jako my jej vrátit do extraligy s adekvátním finančním zabezpečením. Nový vlastník již s téměř osmdesáti procenty bude mít jasnou majoritu, bude moci klub řídit. Prodej klubu bude z tohoto pohledu nyní atraktivnější!

Žádné velké nadšení mezi členy rady nezavládlo, stejně jako si všichni uvědomujeme, že vzhledem k situaci nám nic jiného nezbývá. Zároveň však tento krok může zvýšit pravděpodobnost prodeje majetkového podílu města. Stále totiž platí, že město Zlín by rádo svůj podíl, nebo jeho významnou část, prodalo serióznímu zájemci.

„Předběžně jsme se zástupci Trinity Bank a Samohýl Motor domluvení na odkupu jejich celého podílu ve zlínském hokeji. Aktuálně tuto transakci projednáváme na radě. K hlasování na zastupitelstvo by návrh odkupu měl přijít v zářijovém termínu, tedy se startem nové hokejové sezony,“ plánuje Jiří Korec, primátor města Zlín, které v klubu Berani Zlín již několik let má 49% podíl.

Musí být solventní a chtít do hokejového klubu investovat minimálně stejnou částku ročně, jakou město platí za reklamu. Stejně tak by měl být schopen řešit případné ztráty bez pomoci města. Měl by koupit nejlépe celý náš podíl, ale umím si i představit, že něco málo zůstane v držení města.

Podpora města by se prodejem snížila?

Ta by měla zůstat stejná, jako ji dál garantujeme i směrem do fotbalového Zlína. Je to forma reklamy města.

V jaké ekonomické kondici skončí uplynulý ročník hospodaření zlínského hokeje?

S uplynulým ročníkem nebyl po ekonomické stránce žádný problém. Podle všeho skončí se ztrátou okolo dvou milionů korun, která ale byla způsobena společnými investicemi města a klubu před sezonou do zkvalitnění zázemí - rekonstrukce restaurace, stejně jako šaten a další stavební úpravy na zimáku. Samotný průběh sezony, náklady spojené s provozem prvního týmu, byl stabilní, dokonce skončil v mírném plusu. Zásadní je, že situace v hospodaření klubu je zdravá a stabilní!

Na ztrátě se podílí všichni spolumajitelé?

Ano, dle dohody a procentuálního podílu v klubu. Také končící spolumajitelé chtějí opustit klub s čistým štítem, přičemž i do budoucna garantují významnou podporu hokejovému klubu, budou se dále řadit mezi největší podporovatele. To je skvělá zpráva.

Jak jste spokojen s vedením klubu – s prací nového generálního manažera Jana Pravdy a lidí okolo?

Vedení fungovalo dobře, o práci managementu nemáme žádné pochybnosti. Navíc se generálnímu manažerovi Janu Pravdovi a lidem ve vedení klubu okolo něj podařila mimořádná věc v práci s mládeží – v rámci akademie. Tedy ročníků od deváté třídy až po juniory, kde nejen že máme všechny tyto věkové kategorie v nejvyšších soutěžích, díky čemu klub získal nejvyšší hodnocení akademie AAA, ale k tomu jejich rezervní celky budou hrát hned druhou nejvyšší soutěž. Tato situace je v optice českých klubů naprosto unikátní! Zlín vždy stavěl a bude dál stavět hlavně na odchovancích, toto je správná cesta!

Je reálný v nějaké formě návrat, spolupráce předchozího manažera Hamrly do zlínského hokeje?

Za mě je to uzavřená kapitola. Vedení hokeje funguje dobře, není potřeba něco měnit.