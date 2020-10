„Určitě to vnímám. Mety 500 zápasů ve zlínském dresu bych si moc vážil. Doufám, že se začne brzy hrát a pětistý zápas co nejdřív překonám,“ věří v rozhovoru pro oficiální stránky klubu Řezníček, kterého momentálně zastavila opatření před koronavirem.

Od pondělí je totiž na území České republiky na 14 dní pozastaveno veškeré sportovní dění, o dva dny později bylo zároveň zavedeno omezení, které do 3. listopadu dovoluje shromažďování pouze šesti osob.

„Taková situace jako letos tu ještě nikdy nebyla. Pokud ta vynucená pauza nebude nějak extrémně dlouhá, tak snad nebude problém dostat se znovu zpátky do tréninkového a snad i zápasového rytmu,“ nepopadá skepsi 29letý borec, který má za sebou mimo jiné zkušenosti s Mistrovstvím světa do 20 let.

Když člověk nemůže ven, není to ono

Pauza hokejistů Zlína přišla už na začátku října, kdy se v prvním týmu objevily případy nákazy koronavirem. Celý tým včetně Dalibora Řezníčka tak musel nastoupit do povinné desetidenní karantény.

„V karanténě hlavně odpočívám, sleduju filmy a seriály. Po vyléčení nemoci už se pomalu vracím k tréninku, snažím se trochu udržovat ve formě. Když ale člověk nemůže ven, není to tak úplně ono," přibližuje Řezníček skutečnost, že hokejisté během této doby musí být po celou dobu zavřeni ve svých domovech.

Rodák z Uherského Brodu tak například může vzpomínat na úspěchy, které zažil přímo s týmem Beranů, se kterými v sezoně 2013/2014 dokráčel pro extraligový titul, zásluhou čehož si následně zahrál první ročník hokejové Ligy mistrů.

„Chtěl bych ještě alespoň jednou zažít velký týmový úspěch. Vzpomínky z titulové sezony mám stále živě v paměti. Bylo by krásné si tu jízdu zopakovat a prožít to celé znovu,“ ohlíží se za vydařeným ročníkem, ve kterém celkově nastoupil do 64 zápasů, v nichž si připsal 14 kanadských bodů za 3 branky a 11 asistencí.

Jsme skvělá parta

Zkušený obránce stále věří, že by se ve Zlíně mohl podobný úspěch zopakovat.

„Jsme skvělá parta a jeden tým. V kabině se bavíme úplně všichni, mladí i starší, bez rozdílu věku. Nejblíž mám ale samozřejmě ke klukům, co jsou stejné ročníky narození. Vyrůstali jsme spolu na ledě a máme nejvíc společných zážitků,“ připomíná Řezníček, který se jako útočné duo Antonín Honejsek, Jakub Šlahař narodil v roce 1991.

Dalibor Řezníček si stejně jako Honejsek vyzkoušel zahraniční soutěž. Před čtyřmi lety půl sezony nastupoval v mezinárodní soutěži.

„Skončila mi tehdy smlouva a nedomluvili jsme se na nové. Zpětně jsem ale rád, že jsem si mohl vyzkoušet EBEL ligu ve Znojmě, byl to nový impuls a skvělá zkušenost, která mě určitě obohatila,“ těší i s odstupem času Řezníčka, který na jihu Moravy nastoupil do 33 zápasů, ve kterých si připsal šest asistencí. Krátce před vánočními svátky roku 2016 se však vrátil do Zlína, kde v dalších 20 utkáních nasbíral 8 kanadských bodů.