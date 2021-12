„Jsme rádi, že si reprezentace zvolila náš stadion. Svědčí to o tom, že klub PSG Berani Zlín tradičně byl a je v republice brán jako klub, který vychovává hráče pro vrcholový sport. Velkou reklamou je to i pro naši Akademii, která je jedinou ve Zlínském a Olomouckém kraji,“ těší vedoucího Akademie Beranů Tomáše Jankoviče.

O uskutečnění zápasů informoval rovněž manažer reprezentačního týmu do 16 let Jan Rachota. „Chtěl bych poděkovat klubu PSG Berani Zlín, který dokázal přizpůsobit program své haly tak, abychom tam našli zázemí pro celý kemp mezi vánočními svátky a Silvestrem,“ přiblížil Rachota s tím, že mladé naděje ve Zlíně stráví čtyři dny.

Český tým do 16 let nejprve měl na konci prosince nejprve narazit na stejně starý výběr Ruska, původní plány však zhatila covidová situace. Kvůli totožným problémům v minulých měsících odpadly zápasy se Švýcarskem a Slovenskem.

Mládežnická reprezentace se do Zlína vrací poprvé od začátku loňského školního roku, kdy rovněž výběr do 16 let v prostorách PSG areny podstoupil soustředění.