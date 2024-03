„Takový je profi hokej, patří to k tomu! Někdy tam prostě nejste a ztracené místo si musíte vydobýt zpátky. Byl to i můj případ. Když pak chybíte v sestavě, musíte udělat vše, abyste se do ní vrátil. Tak to mám nastavené. I díky tomu jsem během kariéry zažil mnoho skvělých roků.“

Mikko, už zítra vás čeká semifinále s Litoměřicemi. Na tréninku to dnes vypadalo hodně dobře, že?

Ano, je to tak. Díky čtvrtfinále s Prostějovem jsme získali potřebné sebevědomí. Když se na to podíváte z většího záběru, posledních deset zápasů jsme odehráli solidně. Nejdůležitější je teď udržet sebedůvěru. Na zítřejší zápas se už hodně těšíme.

Čtvrtfinále jste vyhráli 3:0 na zápasy, na první pohled to vypadá snadno. Jak to bylo fyzicky náročné?

Sice jsme vyhráli 3:0, tak jednoznačné to určitě nebylo, sehráli jsme vyrovnanou sérii. Prostějov hraje tvrdě, předvádí fyzicky náročný hokej. Venkovní zápasy byly vážně těžké, intenzivní a agresivní.

Druhý zápas jste rozhodl v prodloužení, šli jste do vedení 2:0 na utkání. Byl to jeden z vašich nejdůležitějších gólů kariéry?

Určitě ano. Pokud si dobře vzpomínám, vítězný gól v prodloužení play-off jsem nikdy předtím nevstřelil. Bylo to parádní, vlilo mi to novou krev do žil, doma ve Zlíně jsem pak ještě vstřelil gól ve druhé a třetí třetině. Především se ale jednalo o důležité vítězství pro tým.

V letošním play-off jste vstřelil už tři góly, jste nejlepším střelcem mužstva ve vyřazovacích bojích. Cítíte se na ledě mnohem lépe?

Snad celou sezonu nastupuju vedle Werbika, myslím si, že se nám daří. Naše lajna s Lanýžem (Martin Lang) teď má dobrou formu. Upřímně ale úplně nezáleží na tom, s kým hraju, dokážu si vyhovět s kýmkoliv, což je má silná stránka. V týmu jsou navíc výborní hráči.

Co se pro vás změnilo v play-off, že vám to nyní vychází?

Už během základní části jsem měl hodně šancí si připsat góly a asistence. Když se vám daří, více si samozřejmě věříte. Mám dobrou střelu, posledních 20 zápasů ji více využívám a z toho pramení více bodů. Celou sezonu tvrdě makám, nyní se tato práce zúročuje.

V závěru základní části jste byl na tři zápasy mimo sestavu. Do Zlína jste přitom přicházel jako posila ze zahraničí. Zarazila vás absence v těchto duelech?

Takový je profi hokej, patří to k tomu! Někdy tam prostě nejste a ztracené místo si musíte vydobýt zpátky. Byl to i můj případ. Když pak chybíte v sestavě, musíte udělat vše, abyste se do ní vrátil. Tak to mám nastavené. I díky tomu jsem během kariéry zažil mnoho skvělých roků.

Měl jste pak ještě větší motivaci?

Vždy mám velkou motivaci, nedělám v tom rozdíly. Každý den se snažím dělat to nejlepší.

Sezona Beranů byla nahoru dolů, na mužstvo se valila kritika. Vnímal jste to?

Nerozuměl jsem, co se píše v komentářích, což pro mě bylo jednodušší. Měl jsem v tom výhodu. Samozřejmě jsem však vnímal, že fanoušci jsou naštvaní, chápal jsem to. I nás hráče výsledky štvaly.

Fanoušci si vás společně s dvojicí vašich krajanů Jesse Paukku a Aleksi Salonen oblíbili, na zápasech jdou vidět finské vlajky a transparenty Suomi.

Upřímně je hodně těžké vyjádřit slovy, jak hezky se fanoušci k nám chovají. Hodně to pro nás znamená. Něco takového jsem během kariéry nezažil, láska fanoušků Beranů je prostě neuvěřitelná. Chtěl bych jim za to hodně poděkovat. Jako malý kluk o tom sníte.

Po gólu vyvolávají vaše jméno. Jak to zní?

Vzpomínám si, jak mé jméno vyvolávali po prvním gólu. Bylo to prostě „Wau“! Těším se, až na tomto stadionu vstřelím další branky. Po posledním zápase jsme s fanoušky slavili postup, což byl další velký zážitek. Budu si to pamatovat navždy.

Zažil jste něco podobného doma ve Finsku?

Rovněž v Pori jsme měli úžasné fanoušky. Nejde ale úplně srovnávat, kde to bylo nejlepší. Ani bych to nechtěl. Zde ve Zlíně je to každopádně intenzivní, chovají se k nám vážně skvěle. Přišel jsem do nové země, jiného města a oni vás pak takto výborně přivítají. Je to prostě úžasně!

Docela jste si to tady zamiloval, že?

Ano, je to pravda! Když to vezmu celkově, tak angažmá ve Zlíně je pro mě skvělá zkušenost – od klubu, personálu, přes fanoušky, město a lidi v něm. Od všech cítím vřelost.

Do Zlína jste přišel před půl rokem. Jak to máte s češtinou?

Česky moc neomluvím, nějaká slovíčka ale samozřejmě znám. Dívejte! Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset? Každé ráno chodím na kávu do pekárny, pracují tam skvělé slečny. (úsměv) Když mluví trenér, chápu, co chce říct, o co jde.

Poznávají vás lidé ve městě?

Máme pouze pozitivní zpětnou vazbu, přejí nám hodně štěstí. A ať se nám daří v zápasech. Když jdeme s krajany do města, tak se lidé docela často ptají, co tu děláme z Finska. Pak už to chápou. (úsměv)

Trávíte spolu hodně času?

Jsme spolu každý den, což je skvělé. S Alexim se kamarádíme už 17 let, teď už také s Jessem. Jsou to skvělí přátelé. Chodíme do kavárny i sauny, i v Česku jsme tam téměř každý den. V podstatě pětkrát týdně.

Aleksi Salonen nedávno u Beranů prodloužil smlouvu. Už víte, kde budete nastupovat příští sezonu?

Ještě ne. V této chvíli si užívám, že můžu hrát za Zlín, čekají nás důležité zápasy. Na to bych se nyní nejvíce chtěl soustředit.

Chtěl byste ve Zlíně osobně zůstat?

Záleží na mnoha aspektech. Ale proč ne? Zbožňuji zdejší fanoušky, miluji klub a vše okolo něj. Jak už jsem ale řekl, v této chvíli se stoprocentně chci soustředit na play-off a o budoucnosti přemýšlet až později.