Říká se, že vše je jednou poprvé. Až ve Zlíně svoji premiéru zažil také Mikko Salmio. 32letý finský útočník je v klubu sice krátce, i přesto už zažil skandování svého jméno. Díky gólu proti Přerovu a hvězdě utkání, kterou se stal právě se Zubry.

Mikko Salmio. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

„Profesionální hokej hraju 11 let a tohle se mi stalo poprvé. Bylo to skvělé, pamatovat si to budu do konce života,“ nezastírá Salmio, který v neděli oficiálně podepsal s klubem do konce sezony. Jeho zkouška tedy byla úspěšná.

Zkušený forvard si získal zlínské fanoušky hned v prvním zápase, kdy v rámci try-outu bojoval o své místo v týmu. Proti Třebíči zapsal dvě parádní asistence, čímž se dost zapsal do podvědomí zdejší hokejové veřejnosti.

„Fanoušci jsou úžasní, atmosféra na stadionu neuvěřitelná. Sami jste to viděli,“ smekl urostlý borec po Přerově, na který ve Zlíně přišla dosud rekordní návštěva sezony – konkrétně 3 413 diváků.

V sobotu však spokojený být nemohl, dvojnásobná ztráta vedení v posledních vteřinách ho na první pohled hodně vzala. Dost těžko ji kousal.

„Bylo to zklamání, velké zklamání. Vše jsme měli ve svých rukou, mohli a měli jsme brát všechny tři body,“ posteskl si.

„Řekl bych, že power play jsme zvládali celkem dobře. Pak přišla střela od modré a jejich hráč to tečoval. Rozhodují drobnosti, opět se to potvrdilo,“ poukázal Salmio na vyrovnanost druhé nejvyšší české soutěže.

Finský útočník strávil celou dosavadní kariéry v rodném Finsku. V tamní nejvyšší soutěži absolvoval přes 500 utkání, získal tři bronzy. Zkušenosti má také s Mestisem. Působení v tuzemské Chance lize je však pro něj zcela něčím novým.

„Úroveň není vůbec špatná!“ zdůrazňuje. „Nyní jsme do toho dali všechno a stejně to nestačilo. Naším největším cílem je samozřejmě postoupit do extraligy, což je kvalitní soutěž. Musíme se semknout, jen tak můžeme jít nahoru,“ velí Mikko Salmio.

Do Zlína premiérově nakoukl na začátku října, od té doby už za ševce stihl odehrát pět soutěžních utkání. V nich zapsal jeden gól a čtyři asistence, v průměru tak má bod na zápas. Zajímavostí je, že čtyři kanadské body posbíral v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky.

„Jsem tu dva týdny a je to tu skvělé! Dnes (v sobotu) mi skončila zkouška, jsem rád, že jsme se domluvili a budu pokračovat do konce sezony. Vedení i kluci v kabině mě velmi mile přijali, opravdu si to tu užívám,“ nenechává nikoho na pochybách jeden ze čtyř Finů zlínské kabiny.

Jak už bylo předesláno, v Baťově městě je zatím velice krátce. Program Chance ligy navíc byl v poslední době velmi nahuštěný, na větší prohlídky tak zatím má čas. I přesto si Zlín již oblíbil.

„Město je pěkné, je tu pár zajímavých míst, kam zajít na kávu nebo na jídlo. Lidé tu mluví dobře anglicky, a když ne, tak se snaží domluvit jinak. Mám rád Čechy, jsou milí a pozitivní,“ uzavírá čerstvá akvizice hokejových Beranů.