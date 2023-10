Je to oficiální, Mikko Salmio se do konce sezony stává Beranem! Zkušený finský útočník uspěl na čtrnáctidenní zkoušce, na které v pěti zápasech zaznamenal pět kanadských bodů. V sobotu proti Přerovu vstřelil první gól v dresu ševců.

Domácí nadšení po vedoucím gólu na 3:2. | Video: Deník/Radek Štohl

„Finský forward Mikko Salmio zažívá skvělý vstup do svého zlínského angažmá, včera dokonce vsítil svůj první gól ve žlutomodrém dresu. Jeho dvoutýdenní zkouška nyní končí, sám však přiznává, že by ve Zlíně zůstal rád. To se mu také vyplní, s vedením se totiž dohodl na prodloužení smlouvy do konce sezony," informoval zlínský klub v průběhu nedělního odpoledne.

32letý forvard v sobotu vstřebával hořkou prohru se Zubry, proti kterým Berani dvakrát v závěru přišli o jednogólový náskok. Nic to nezměnilo na tom, že v Baťově městě chtěl setrvat.

Říha po Přerově: Závěr bychom si měli uhrát. Chybí mu kus štěstí

„Kdyby záleželo pouze na mně, tak bych v klubu samozřejmě chtěl zůstat! Hodně si to tady užívám, máme skvělé fanoušky," nemohl si Salmio vynachválit dosavadní působení.

Mikko Salmio se v polovině stal čtvrtým Finem, který v klubu působí. Ve Zlíně ještě nastupují Atte Huhtela, Jesse Paukku a Aleksi Salonen.