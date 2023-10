ROZHOVOR/ Z kabiny nesl pugét, ten mu však byl k ničemu. Cenu pro nejlepšího hráče by hned měnil za nějaký bod. I Mikuláš Zbořil však musel skousnout prohru zlínských Beranů se Sokolovem 1:4.

Mikuláš Zbořil. | Foto: pro Deník/Jan Pořízek

Co se podle vás stalo, že zápasy dopadl, jak dopadl?

Je to odraz naší poslední doby. Paradoxně to bude znít směšně, fůra lidí si to nebude myslet. Dneska jsme však odehráli zápas deb.l, vytvořili jsme si hodně střel i tlak. Sokolov navíc v první třetině využil dvě přesilovky, proměnil snad vše, co mohl. Řekli jsme si, že na začátku druhé třetiny začneme lépe, po 40 vteřinách jsme bohužel dostali gól na 0:4. Chvilku jsme se z toho vzpamatovávali. Třetinu jsme však celkově nedohráli špatně. Každopádně jsme teď úplně nemohoucní, bez sebevědomí. Nic tam není, neumíme dát gól.

Poslední duely byste si představovali jinak, že?

Zápasy předtím nebyly optimální, to vůbec neomlouvám. Série už je dlouhá, nevím, čím se to musí zlomit. V sobotu jedeme na led posledního (Frýdek-Místek), ten by si snad neměl věřit více než my. Doufejme, že tam vyhrajeme, jinak to už bude do nebe volající.

Za poslední tři zápasy jste vstřelili jen dva góly při power-play, jeden v přesilovce…

Je to hrozné, bavili jsme se o tom. I když jde na brankáře nespočet střel, tak nemáme hráče v předbrankovém prostoru, nemáme teč, odražené puky, dorážky. Při hře pět na pět nejsme v této chvíli schopni dát gól.

V loňské sezoně byl dost „památný“ zápas se Slavií. Je to podobný případ?

Možná výsledkově, herně se to však vůbec nedá srovnat, rozhodně to nebyl totožný zápas. Loni se Slavií to byla úplná tragédie, nedivím se, že fanoušci tehdy dělali mexickou vlnu pro soupeře.

Vaše špatná bilance začala porážkou na Lapači…

Těžko říct, zda to odstartoval tento zápas. Po vítězné sérii jsme tam prohráli první utkání, špatně jsme však nehráli, nepřejeli nás, takže si ani nemyslím, že bychom od té doby byli skleslí. Pak jsme padli v prodloužení, krátce poté i na nájezdy. Vše se začne nabalovat.

Chybí vám sebevědomí?

Před zápasem si vždy řekneme, že si musíme věřit, že máme dobrý mančaft. Určitě se na to snažíme nemyslet. Drtivá většina hráčů to v hlavě někde vzadu má. Po několika prohrách nejde jít do zápasu s tím, že všechno projedu a dám gól do víka. Proti Porubě šlo vidět, že jsou první a my v krizi. Oni si věřili, vše se jim odrazilo a fungovalo.

Po 15 kolech máte na kontě 20 bodů, v loňské sezoně jste touto dobou měli jen o bod méně. Dá se to srovnat?

Nemyslím si. Loni jsme na tom podle mě byli hůře, cítil jsem, že se nemáme od čeho odrazit. Tréninky jsou kvalitní, vypadáme na nich dobře. V zápase jsme ovšem jak nalamování.

Před rokem se rovněž spekulovalo o konci trenéra Vlacha. Může to být nyní případ trenéra Říhy?

Trenér má od nás z kabiny naprostou důvěru. Něco může naordinovat, nastavit koncept, pětky. Pak je to o hráčích. Když to nebudeme plnit a naopak vytvářet individuální chyby, tak trenér může na střídačce skákat, dělat stojky. On to ale za nás neodehraje.

Na první Porubu ztrácíte už 16 bodů. Je to děsivý pohled?

Děsivé by bylo, kdybychom byli poslední. Určitě to není super, měli jsme jiné ambice, nechtěli jsme hrát okolo desátého místa. Když začneme vyhrávat, není to nic, co by se nedalo dohnat.