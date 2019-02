Zlín – „Rebel Milan Kostourek vicemistrem extraligy," hrdě hlásají oficiální webové stránky prvoligového klubu Havlíčkova Brodu i s podrobně popsanými situacemi ofenzivního štírka. Třicetiletý forvard pomohl zlínským hokejistům ke čtvrtému extraligovému stříbru v historii.

Milan Kostourek | Foto: Deník/Zdeněk Koza

V klubu z Vysočiny ale v příští sezoně již pokračovat nebude.

„Kéž bych si vystřílel extraligovou nabídku. Bylo by to jako z pohádky," přál si Kostourek, který do Zlína zamířil během play off jen díky obrovské marodce a v 8 zápasech vstřelil dva góly a na další dva přihrál.

„K angažmá jsem přišel jak slepý k houslím. Jsem rád, že jsem se mohl ukázat a klukům pomohl. Chtěl bych za to poděkovat trenérům i vedení, že mi dali šanci, a všem lidem, kteří mi pomohli. Všem jsem vděčný," vzkazoval.

Ačkoliv se ve zlínské jízdě za titulem předvedl v pozitivním světle, budoucí angažmá během play off neřešil. „Ani netuším, jestli mi v tomto směru play off ve Zlíně nějak pomohlo. Zavolám agentovi, který mi řekne, jestli se někdo ozval. Když ne, mám smůlu," podotkl Kostourek, který však pravděpodobně ve Zlíně nezůstane.

„ Když budou mít zájem, budu tady, když ne, takový je hokejový život. Jsem rád, že jsem tady mohl být a mohl jim pomoct," zůstává nad věcí a stále jako by nemohl uvěřit, jakého úspěchu se Zlínem dosáhl.

„Jsem ale zklamaný, mohli jsme mít zlato, ale máme v uvozovkách jen stříbro," přiznal.

I on měl na hokejce v prvním prodloužení sedmého zápasu zlatý gól. Nejprve o kousek minul bránu, poté mu v nájezdu pádem pod nohy znemožnil zasunout St. Pierre a nakonec netrefil v ideální pozici Čajánkovu vybídku.

„Takže jsem vlastně klukům moc nepomohl. Hodně to mrzí. Zkazil jsem to, chyběla možná trocha štěstí, které měl Martin Straka při své titulové střele," štvalo Kostourka.

„Je škoda, že se Čája ani Larry Hamrlík, který končil kariéru, nedočkali zlata."