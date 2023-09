Na kontě máte tři výhry a tři prohry. Jak dosud hodnotíte přípravu?

Zatím panuje spokojenost – v zápasech máme dobrý pohyb, více ze hry. Žádný problém není ani v trénincích, hráči zdravotně drží, kondičně šli hodně nahoru. Na naší práci jde vidět efekt. Musíme v tom pokračovat dál.

Vnímáte, že je ve vaší hře progres?

Určitě ano, výkony jsou dobré. I když je to jen příprava, tak potřebujete pozitivní výsledky, jsou pro vás důležité – vidíte, že to k něčemu vede.

Zmínil byste naopak nedostatky, které je potřeba zlepšit?

Stále tam jsou detaily, které nás zbytečně sráží dolů. Ve vlastním pásmu uděláme chybu s kotoučem, okamžitě inkasujeme, to se musíme odnaučit. Jsou to neutrální puky, které nevyhodnocujeme dobře. Pokud navíc při vedení 2:1 nebo 3:1 neproměníme šance, tak zápas stále musíme vyhrát. Musíme se to naučit.

Berani mají další posilu! Podepsali prvního Fina v historii

V přípravě se střelecky daří Martinu Langovi, který skóroval čtyřikrát. Mohla by to být jeho sezona?

Věřím, že ano. V každém zápase má hodně šancí, klidně může dát pět gólů. Když jsme vzpomněli finálový zápas v Pardubicích, tak třikrát to měl do prázdné na 3:1, bylo to ještě před obratem domácích. Zatím jsem s ním spokojený.

Mužstvo od loňské sezony doznalo několika změn. Jak zatím hodnotíte přínos nových akvizic?

Kluci zapadli do týmu výborně – jednak povahově, jednak to jsou velmi pracovití hráči, což nám vyhovuje. Bodově se sice neprosazují, pro mě osobně to však není důležité, o čemž se je i snažím přesvědčit. Podstatné je, aby nám tam po konci zápasu svítilo vítězství, ne aby každý měl kanadský bod.

V úvodu přípravy se představilo hodně juniorů, někteří pokračovali i v dalších utkáních. Kdo se vám z nich nejvíce líbil?

U mladých hráčů bylo viditelné, kdo vypadá skvěle, velký potenciál ukázali Martin Vaculík a Tomáš Mikel. Oba jsou v našem širším kádru, myslím si, že budou i v reprezentacích. Musíme udělat takový program, aby jejich progres byl ještě větší. Pokud nebudou hrát zápasy za A-mužstvo, tak je chceme mít při našich trénincích.

Jak to na začátku září vypadá s kádrem, proběhnou ještě změny?

Nikdo by odejít neměl. Po posilách se díváme pořád, cizince nyní brát nebudeme. Kdyby v extralize vypadl někdo zajímavý, tak se tomu bránit nebudeme.

Ondráček o konci u Beranů, platech i Rumunsku: Nejprve jsem se tomu smál!

Zatím dáváte stejnou minutáž brankářské dvojici Huf, Kořének. Už máte jasno, kdo v sezoně dostane více prostoru?

Nerad bych teď byl konkrétní. Oba jsou velmi kvalitní brankáři, jednoznačně to jde vidět. Mezi sebou mají i zdravou rivalitu, v každém tréninku se posouvají dál. Pro nás je to výhoda.

Kdyby se z nich někdo zranil, tak sáhnete do juniorky?

Máme v ní dva výborné gólmany. Někoho si samozřejmě napíšeme ze II. ligy, o nějakou variantu se budeme snažit i z extraligy.

Dlouho se spekuluje o příchodu Petra Šenkeříka. Jaké nyní máte novinky ohledně jeho budoucnosti?

Trénuje s námi, stále je to neuzavřené. Bavíme se o nějakých možnostech, žádný deadline mu však nedáváme. Až něco bude konkrétní, tak to prozradíme.

V úterý se trio Sedlák, Huhtela a Talafa představilo v dresu Hodonína. Můžete okomentovat tuto spolupráci s týmem ze II. ligy?

S II. ligou musíme mít návaznost. Je potřeba mít pod sebou tým, za který se kluci budou moci rozehrát. S Hodonínem tu navíc historicky už spolupráce byla. Pro nás je to dobrá varianta.