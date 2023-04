Pořád věřil. Jak před startem samotné baráže, tak i před čtvrtým utkáním. Hlavní kouč zlínské hokejové střídačky Miloš Říha mladší pak minimálně chtěl urvat výhru, dostat sérii znovu Kladno.

Miloš Říha mladší | Foto: Deník/Jan Pořízek

To se však nepovedlo, jeho svěřenci prohráli s Rytíři 0:4 na zápasy. I pro příští sezonu tak zůstávají ve druhé nejvyšší soutěži. V Chance lize. „Klukům musím i přes stav 0:4 na zápasy poděkovat. Nechali tam všechno. Deset hráčů hrálo na hraně,“ nastínil 41letý lodivod zlínského mančaftu.

Cítil jste před baráží, že to už na vás bude moc?

Jedete na vlně energie, emocí z finále. Z hráčů jsem měl pocit, že strašně chtějí. Už první zápas však ukázal, že soupeř má více sil, energie. Ale i větší rychlost, kvalitu, lépe hrál na kotouči. Dlouho nás držel Hufino. Kdybychom dali na 1:0, tak by se baráž nějak mohla znervóznět. Postupem času by nás to ale dohnalo.

Uspět při tomto systému baráže je náročné, že?

Dostat se do extraligy sportovní cestou je extrémně těžký. Když se nad tím zamyslíme, tak je to hodně divný. Nechci, aby to těsně po baráži vypadalo, že si stěžujeme. Chyběly ale síly. V Chance lize jsme hráli aktivní, agresivní, nepříjemný hokej, k němu jsme se během barážové série ani nedostali. Hráči byli pomlácení. Někdo by se nad tím měl zamyslet.

Dá se vůbec postoupit?

Myslím si, že budu mluvit za všechny kluby první ligy – mělo by se to přehodnotit, šance na postup je strašně malá. Za poslední roky přes baráž nikdo nepostoupil. Hráči Kladna byli odpočatí, dobře trénovali, šlo to poznat, měli výborný pohyb. Hráli hodně dobrý hokej, do ničeho nás nepouštěli. Včera (čtvrtek) mi přišlo, že se ani nemůžeme rozjet. Zápas vypadal děsivě. Jsem rád, že to teď bylo výsledkově vyrovnaný.

Konec nadějí. Berani se návratu do extraligy nedočkali

Jaký systém by se vám zamlouval?

Když to přeženu, tak kdyby poslední tým extraligy dali k nám do play-off a nasadili ho jako jedničku, tak by se nic nestalo. Museli by si to uhrát. My bychom měli šanci je porazit a oni by do toho museli dát stejně zápasů, stejně energie.

Kádr byl relativně úzký. Bude potřeba to do příští sezony změnit?

De facto jsme na nic neměli čas, připravovali jsme se na další a další zápasy. V pondělí se sejdeme s majitelem, musíme si říct, jaké budou cíle na další sezonu. Podle toho se budeme muset zařídit. Pokud bychom chtěli jít na postup, tak bude potřeba mít širší kádr, kvalitativně pět vyrovnaných pětek. To je jednoznačný.

V týmu nebude pokračovat obránce Daniel Gazda. Jak ho hodláte nahradit?

Některé hráče už máme podepsaný, teď to ale ještě nemůžu prozrazovat. Celkově jsme to už nějak měli složený. Obraz baráže nám teď ukázal, že budeme muset přivést dva tři hodně kvalitní hráče. Když bude konkurence velká, tak hráči se s tím budou muset porvat.

Gazda se rozloučil s Berany. Je hezké, že si fanoušci vzpomněli, říká

Baráž skončila neúspěchem. Vyhráli jste však Chance ligu. Jaký máte celkový dojem z této sezony?

Byl bych velmi nerad, aby baráž rozjela negativní vlnu. V jednu chvíli jsme byli dvanáctí. Musíme to brát jako obrovský úspěch. Vyhrát Chance ligu je navíc neskutečně těžký. I přes užší kádr, na jménech méně zkušenějších jsme to dokázali. Skoro vše se nám dařilo.

Je to pro vás osobně dosud nejúspěšnější sezona?

V pozici hlavního trenéra A-týmu asi ano. Jsem tady čtyři a půl měsíce, přebírali jsme to v nějakém stavu. Mám z toho dobrý pocit, je to velký zážitek. Lidi jsou fantastičtí, Zlín se hokejově úplně pobláznil. Všichni za ním šli. Hráčům poděkovali i za včerejšek (čtvrtek). A to přesto, že zápas byl šílený.