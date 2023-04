Infarktový závěr nebyl pro každého. I Miloš Říha mladší ho po čtvrtém vítězném finále a postupu zlínských Beranů do baráže o extraligu dlouho rozdýchával. „Po prodloužení je těžké to hodnotit,“ usmívá se stratég ševců.

Oslava zlínských hokejistů s pohárem pro vítěze Chance ligy s domácími fanoušky. | Video: Břenek Martin

Při příchodu několikrát upozorňoval, že je to běh na dlouhou trať. Že výsledky nemusí přijít hned. Ty však přišly brzy. I díky nim se hokejisté Zlína probojovali do baráže o Tipsport extraligu. Hlavní kouč Beranů po šestém finále Chance ligy mluvil o:

čtvrtém vítězném zápase v sérii…

Po dvě třetiny to bylo vyrovnané utkání. Třetí třetinu jsme nechtěli být tak pasivní. Vypadly nám dvě přečíslení dva na jednoho, mohli jsme dát na 3:1, mohlo být hotovo. Dostali jsme smolný gól na 2:2. Samozřejmě pak byla nervozita.

postupových pocitech a prodloužení…

Je to fantastický pocit, kluci si vítězství za obrovskou obětavost zasloužili. V oslabení to odblokovali. Měli jsme tam i štěstí, to k tomu patří, přikloní se to ke správnému týmu. Jsem hrdý na tým, město, i fanoušky. Bylo to úžasný.

Rozhodně bych nebyl v nabídce sázkovky, směje se Novotný

rozhodujících aspektech finále Chance ligy…

Stejně jako v předchozích sériích rozhodlo, že jsme z ledu soupeře odvezli jedno vítězství. A to přesto, že se nám zápas úplně herně nepovedl. Pro celou sérii to bylo velmi klíčové.

progresu Beranů…

Stojí za tím tvrdá práce a soudržnost. V play-off bylo hodně znát, že to byl dobrý krok. Všichni se tomu podřídili. Určitě pomohly změny, tým se provzdušnil.

OBRAZEM: Baráž o extraligu si zahrají Berani! V prodloužení udolali Vsetín

baráži…

Chance liga je samostatná soutěž, stejně jako baráž o extraligu. Musíme odfrknout, zregenerovat. Uděláme maximum, abychom se vrátili do extraligy.

dlouhém volnu Kladna…

Je to velmi specifické. Těžko tomu ale před začátkem dodat nějakou prognózu. První dva zápasy napoví.