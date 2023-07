Vidí energii v týmu, těší ho velká konkurence. Hlavní kouč zlínských Beranů Miloš Říha mladší po prvním tréninku na ledě kvituje také fyzickou připravenost mančaftu. „Hráči se hodně zlepšují, věřím to bude vidět na ledě. Řeknu ale na rovinu, že se jedná o práci na celou sezonu. Dnešní hokej není jen o dvou měsících, budeme v tom pokračovat dále. V sezoně budou kondiční bloky, kluci jsou na to zvyklí,“ hodlá mít Říha připravené mužstvo na celý ročník.

Berani se v pondělí připravovali na ledě. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Pane trenére, je váš tým kromě dvou try-outů už kompletní?

Na test by asi už nikdo přijít neměl. Je však možné, že ještě někoho přivedeme přímo na smlouvu. Během června a července jsme byli v kontaktu s vícero a kvalitními hráči. S Honzou (Jan Pravda, GM Beranů) i kluky z realizačky chceme hráče, kteří hodlají hrát za Zlín. Je to pro nás zásadní.

Mužstvo v poli aktuálně čítá devět obránců a patnáct útočníků…

Kádr už byl hotový ještě před podpisem Hrbase (Marek Hrbase) a dvou hráčů na try-out. Když budou dobří, můžou zůstat oba dva. Mužstvo však neustále chceme posilovat, musíme být širší. Ve čtvrtfinále loňského play-off jsme proti Porubě hráli v nejsilnější možné sestavě, v závěru sezony v baráži proti Kladnu paradoxně v té nejslabší. Tomu bychom se nejradši chtěli vyvarovat. Klidně se může stát, že můžeme mít pět kompletních útoků, hráči však musí mít kvalitu.

Když byste srovnal kádr oproti prosincovému příchodu. Je podle vás silnější?

Kádr je úplně jiný. Vezmu-li to pocitově, tak je v něm velmi dobrá energie, což se prokázalo i na soustředění. Nějak se to vyměnilo, přišli hráči odjinud. Navíc jsme brali kluky střední generace, což je strašně důležité do budoucna.

Součásti týmu je stále Lukáš Heš, který po neúspěšném draftu do NHL uspěl v tom juniorském. Jak vypadá jeho budoucnost v klubu?

S Hešákem mluvíme, podle posledních zpráv by příští sezonu měl strávit v zámoří.

Dalším produktem zlínské mládeže je Šimon Frömel, který v minulé sezoně za A-tým odehrál 26 zápasů. V následujícím ročníku však bude nastupovat za Třebíč…

Máme tady hodně kvalitní kádr, měl by velmi těžké se dostat do užšího mančaftu. Nechci tím říct, že nemá kvalitu, některé zápasy odehrál dobře. Sezona však pro něj v glóbalu nebyla úplně nejlepší. Přejeme mu hodně štěstí, v Třebíči dostane dost prostor. Vnímám to pozitivně. O sezonu později se třeba může vrátit.

Objektiv Jana Zahnaše: Šenkeřík, Heš i nové posily. Berani poprvé vyjeli na led

Když se podíváme na opačný pól, nejstarším hráčem je Bedřich Köhler. Bude po konci Pavla Kubiše kapitánem týmu v nové sezoně?

Ještě před letní přípravou jsme rozhodli, že Béďa bude kapitán.

Na prvním tréninku byl i Ondřej Veselý. Stal se novým členem realizačního týmu?

Ondra je tzv. skills coach pro celý klub, využili jsme toho. Pro hráče je dobré, když se v prvním týdnu zapracují, aby si zvyklí na led. Začali jsme na něm jako poslední, úmyslně. Potřebovali jsme udělat nějakou práci. Přejeme si, aby hráči měl chuť do sezony.

S mužstvem se připravoval i bek Petr Šenkeřík, že?

Jsme v kontaktu delší dobu. Zatím jsme se domluvili na tom, že s námi bude Petr trénovat, budeme ale dál komunikovat a uvidíme. Nemůžu říct, že tu nebude hrát, ale ani že bude. Nebudeme na to tlačit, nějak se to vyvine. Se současnou podobou týmu jsem spokojený. Pořád ho posilujeme, konkurence je důležitá.

Zdroj: Radek Štohl

Hráči budou mít větší pohodlí, Zimní stadion Luďka Čajky prochází rekonstrukcí. Jak to vnímáte z pohledu trenéra?

Je to výborná zpráva. Konečně se do toho šláplo. Je to dobře jak pro fanoušky, tak i pro hráče, jsem za to velmi vděčný. Děje se to po mnoha letech. Myslím si, že hráči to budou hodně kvitovat, všichni budou mít komfort a kvalitní zázemí na výkon.

Rekonstrukcí prochází přímo i kabina…

Všichni jsme to konzultovali, každý si k tomu něco řekl. Možnosti jsou však omezené, z hlediska statiky to nešlo rozřezat úplné, dispozice jsou stejné. Vše se však opraví, bude to nové.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš