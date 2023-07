Nebyly to jen plané řeči do větru, Miloš Říha mladší dává zlínským hokejistům pořádně zabrat. „Suchou přípravu jsme zahájili kondičními testy během prvního týdne, který byl spíše adaptační. Pak jsme se už pustili do tvrdé práce, která vyvrcholila na soustředění v Čeladné, kde to bylo pro hráče abnormálně náročné,“ přiznává hlavní kouč ševců, který v posledním týdnu dopřál svým svěřencům volnější režim.

Miloš Říha mladší. | Foto: Se souhlasem Libora Kožíka.

Berani se k testům sešli v polovině května, o týden později do toho šlápli v plné parádě. Není divu, lodivod zlínské střídačky chce mít své mužstvo co nejlépe kondičně připravené.

A podle toho se také, ve své první suché přípravě u týmu, zařizuje.

„Myslím, že příprava je pro hráče velmi náročná. My ale musíme pracovat s tím, že se chceme neustále zlepšovat jako jednotlivci, i jako tým. Byla zaměřena na veškeré schopnosti, samozřejmě byla také kratší tím, že nám sezona skončila pozdě,“ zmiňuje v rozhovoru pro klubový web velmi pozdní konec loňského ročníku, který borcům z Baťova města skončil až 20. dubna čtvrtou barážovou porážkou s Kladnem.

Úvodní část tvrdého drilu skončila, nyní na hráče čeká zasloužená dovolená. Žádné leháro nečekejte, Berani i nadále budou pod drobnohledem.

„Končí první blok, letní příprava ale pokračuje dál, hráči pojedou podle individuálního plánu, který budeme na dálku sledovat. Budou teď mít prostor si psychicky od sebe i od nás odpočinout. Blok na suchu tedy pokračuje dalšími třemi týdny, poté bude jeden týden společný a následně už půjdeme na led,” přiblížil Říha.

Kádr zlínských hokejistů po loňském vítězství v Chance lize doznal mnoha změn. Kromě odchodů vysoce produktivního beka Daniela Gazdy a nejlepšího střelce mužstva Petra Mrázka se však událo šest příchodů. Jak nedávno uvedl nový GM klubu Jan Pravda, počet příchozích by nemusel být konečný.

To nyní potvrzuje i Miloš Říha.

„Brali jsme to tak, že si tam necháme volná okýnka. Trh samozřejmě každodenně sleduju, měli jsme v plánu přivést praváka ofenzivního obránce jako náhradu za Dana Gazdu. To je dá se říct momentálně na trhu absolutně nereálné, ještě když by to měl být český hráč,” posteskl si 41letý trenér.

Co se týče defenzivních řad, nabídka na stole leží odchovanci ševců Petru Šenkeříkovi. 32letý zadák by však stále ještě preferoval setrvání v nejvyšší soutěži.

„Chceme kádr posílit hlavně kvalitativně, necháváme si tam tedy volné místo pro jednoho obránce. S jedním velmi kvalitním jsem v kontaktu, takže by to snad mohlo vyjít. Obranu bychom tedy chtěli posílit, ale jestli to bude v létě, v listopadu, nebo v lednu, teď nedokážu říct,” přiznává bývalý kouč extraligové Plzně.

Obrana je u ševců víceméně vyřešená, brankářskou dvojici bude plnit Daniel Huf s Michalem Kořénkem.

A jak to vypadá s útokem?

„V útoku jsme chtěli vytvořit daleko větší konkurenci, což si myslím, že se nám daří. Posílili jsme několika novými hráči a je možné, že přijde ještě jeden velmi kvalitní útočník z extraligy a jednoho nebo dva vezmeme na try-out. Pak už bude záležet jen na samotných hráčích, které pozice a prostor si vybojují,“ popsal aktuální dění.

S mužstvem se momentálně nepřipravuje talentovaný forvard Lukáš Heš. 18letý borec bojuje na nováčkovském kempu v Arizoně.

„Všichni v klubu jsme celý draft sledovali a přáli jsme mu to. Taky jsme mu přáli, aby se dostal na mistrovství světa do 18 let, což se bohužel nepovedlo, stejně jako později v draftu. Nicméně přesto odlétá na kemp do Arizony a my uvidíme, co s ním v tomto ohledu bude dál. Nevíme jaký záměr s ním má Arizona, jestli půjde třeba cestou draftu CHL, to teď nedokážeme říct. Jsou ve velmi blízkém kontaktu, takže uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet,” dodává Miloš Říha mladší.