Dodrží-li své slovo, dnes na svých značkách už nebudou. Potvrdí tím své pondělní podmínky, které v jejich očích nebyly na úterním setkání fanoušků s vedením hokejových Beranů splněny. Žlutomodří vyhlásili bojkot!

Miroslav Bednařík, člen výboru Žlutomodří z.s. | Foto: Jiří Zaňát

„Na facebooku a instagramu nás do teď podpořilo přes 700 lidí. Je tam široká podpora, odvolání Miloše Říhy bylo špatně, fanoušci ho chtějí zpátky, stojí si za tím. Pokud pan Říha nebude zpátky, od příštího zápasu nebudeme aktivní na tribunách,“ zdůraznil šéf zapsaného spolku Žlutomodří Miroslav Bednařík.

Konkrétně chtěli hlavy současných trenérů, a návrat Miloše Říhy. Zároveň žádali vlastníky klubu o zahájení jednání prodeje podílu města dalším spoluvlastníkům.

Odvolání trenérů však už dopředu pro Deník rezolutně odmítl generální manažer klubu Jan Pravda, stejně jako změnu majetnické struktury.

„Město Zlín vlastní 49 %. Veřejně deklarovalo, že podíl chce prodat. Byla vyhlášena soutěž, nikdo se však do ní nepřihlásil, v této chvíli o tato procenta nikdo zájem neprojevil. Pokud se najde někdo, kdo to s klubem bude myslet dobře, tak město to bude na této úrovni s případným sponzorem řešit. Městu přísluší rozdělování podílu, z mé pozice ji určitě neovlivním,“ vysvětlil Pravda.

GM Beranů Pravda o kádru, Holíkovi i pozici Srdínka: Změny teď nechystám

Žlutomodří ještě večer po schůzce vydali vyjádření.

„Nezbývá nám nic jiného než vyhlásit bojkot aktivního fandění na všech zápasech ,,A” mužstva do odvolání. Tímto jasně říkáme, že problém není pouze ve vedení našeho klubu. Máme i značné výhrady k přístupu hráčů nosících žlutomodrý dres – takto se za Zlín totiž nebojuje! Doufáme, že si všichni, sponzory počínaje a vedením konče, všimnou, že pohár naší trpělivosti už dávno přetekl a že není možné donekonečna někomu něco slibovat a následně přehazovat vinu jeden na druhého. Toto vše není záležitost pouze tohoto vedení, ale i těch předchozích – včetně nejrůznějších zákulisních bojů, politikaření a businessu,“ referovali na oficiálním facebooku.

„Další postupy budeme řešit vnitřně mezi členy spolku. Nikomu samozřejmě nic nezakazujeme. Je na každém z vás, jak se k dané situaci postaví. Už předtím jsme slyšeli mnohokrát, a to i dnes na schůzce, jak moc máme být jednotní. A to my jsme – chceme klub, který bude vědět, kam míří, bude mít plány do budoucna a bude řízen profesionály na všech postech.“

Bylo to bez nasazení, chuti bojovat, zlobí se Kapuš

Úterního podvečerního setkání se zúčastnilo přibližně dvacet fanoušků, klub kromě generálního manažera zastupovali hlavní trenér Jan Srdínko, asistenti Richard Kapuš a Zdeněk Sedlák starší, marketingový manažer Libor Kožík nebo šéf bezpečnosti Jan Fajkus.

U sklenky kofoly nebo piva se probíral sobotní výbuch ve Frýdku-Místku, kritika fanoušků na sociálních sítích či blok hráčů v zápasech.

Další podrobnosti přineseme už brzy.