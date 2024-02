Jak dlouho ve vás zrála myšlenka reálného bojkotu?

Aby běžný fanoušek pochopil, proč jsme se rozhodli pro tento radikální postoj, musí vědět, co vše za tím stálo. K reálnému bojkotu bylo blízko již několikrát, zvlášť v sezoně, kdy Zlín sestoupil z extraligy. Nikdy jsme se k tomu kroku neuchýlili, právě pro to, že je to za nás až ta poslední volba. Průběh tohoto ročníku ale kopíroval ty předchozí – znovu byl špatný začátek, od hráčů jsme navíc neviděli ten správný zápal hrát za zlínský dres. Vše se zkrátka naskládalo za delší časový úsek. Byla potřeba rychlá reakce, protože situace je znepokojivá až moc dlouho.

Kdy definitivně přetekl pohár trpělivosti? Co bylo onou poslední kapkou?

Jednoznačně odevzdaný výkon hráčů ve Frýdku. Musíme ale přiznat, že velkou chybu jsme viděli už při odvolání Miloše Říhy. Netvrdíme, že za něj to bylo o moc lepší, spíš jsme nepochopili, že klub neměl připravenou plnohodnotnou náhradu. A to není nic proti panu Srdínkovi. Už je to však poněkolikáté, kdy klub sáhl do svých zdrojů. Místo toho, aby dovedl opravdové „jméno". Jsme přesvědčeni, že pokud klub chtěl Miloše Říhu odvolat, měl to udělat například dříve s tím, že by za něho našel adekvátní náhradu. Anebo vůbec!

Poprvé jste bojkotovali ve středu proti Prostějovu. Jaké na to máte od zlínských fanoušků ohlasy?

Jednoznačně převažuje podpora. Tu jsme od lidí měli už několik týdnů předem. Pravidelně jsme dostávali zprávy a na stadionu se bavili o tom, že už je čas bouchnout do stolu a něco udělat. Samozřejmě jako u všeho se najdou i tací, kteří s tím nesouhlasí, ale jestli jim stačí to, kde se tým tabulkově pohybuje, je to jejich volba a vyjádření spokojenosti. Nemáme s tím vůbec žádný problém, je každého volba, jak se k věci postaví. My jsme už neviděli jinou možnost.

Do konce základní části zbývají čtyři domácí zápasy. V polovině února se hraje napjaté derby proti Vsetínu. Nepřemýšleli jste o výjimce na tento zápas?

Derby je ještě daleko. Po dalším prohraném zápase v Kolíně, lynči v mediích a na sociálních sítích už je toho moc. Šílené. Nějaká změna musí nastat, jsme o tom přesvědčeni. Pořád nám jde o podporu klubu, ale musíme vědět, že se něco děje a nehnije to za živa. V rukou to samozřejmě hlavně mají hráči, musí se zase začít za ten klub bít. Až se vrátíme na tribuny, necháme tam všechno. To samé budeme požadovat od hráčů!

Brzy je konec základní části, reálné jsou i zápasy play-off, ve kterých půjde o hodně. Je možnost, že byste třeba od semifinále znovu začali aktivně fandit a podpořili hráče, klub?

Jednoznačně podporujeme hráče, stojíme za nimi. Nejde nám o nějaké výhry, ty jsou spíš bonusem. Pokud budeme vidět snahu na ledě a to, že to tam hráči nedají soupeři zadarmo, budeme spokojeni a rádi je podpoříme. Podobné je to i s vedením. Chceme vidět, že klub má nějakou vizi. Myslíme si, že všem už je jasné, že cesta zpátky do extraligy nebude lehká. Nevadí nám, když se vyhlásí nižší cíle za cenu větší upřímnosti a například zapracování mladých a nadějných hráčů. Tedy pokud to situace dovolí.

Před bojkotem jste stanovili ultimáta, která nakonec nebyla splněna. Jednou z vašich podmínek bylo odvolání současných trenérů a návrat trenéra Říhy. Nejsou to až příliš vysoké požadavky z řad fanoušků?

Pořád si stojíme za tím, že jeho odvolání bylo předčasné a nedomyšlené. S Milošem Říhou jsme byli v kontaktu a sám nám řekl, že pokud by byl zájem, neměl by problém pomoct. Z hlediska informací, které proběhly – několik oslovených trenérů odmítlo nabídku Zlína, nám to přišlo jako nejlepší řešení. Poslední zápasy pod Milošem se tým herně zvedal, což vyvrcholilo zápasem se Vsetínem, který však už vedl pan Srdínko.

Minulé úterý proběhlo setkání fanoušků s vedením Beranů. Měli jste z toho jako Žlutomodří dobrý dojem?

Myslíme si, že podobných schůzek, kde budou moci dojít i běžní fanoušci, by mělo být víc. Klub by měl s nimi takto komunikovat na běžné bázi a ne až jako reakci na nějaký nátlak.

A co se týče samotné schůzky?

Pan Pravda je samozřejmě velký profesionál, umí vystupovat a argumentovat. Některé věci jsme už slyšeli na minulých schůzkách. S něčím nesouhlasíme a najdou se i věci, které bez vyjímky respektujeme. Jsme každopádně rádi, že nejen nám bylo odpovězeno na otázky. Většina přítomných fanoušků, jenž byla pozvána klubem, odcházela zdánlivě spokojena. Tedy až na naše zástupce. Když některé fráze slyšíte pořád dokola, ale výsledek nemá nic společného s realitou, prostě těm věcem už nevěříte.