Berani proti Středočechům letos padli v obou případech – v Chomutově nejprve prohráli 2:3 po prodloužení, před první reprezentační pauzou na Zimním stadionu Luďka Čajky ztratili vedení a nakonec se před soupeřem sklonili po výsledku 1:5. „Sice v kádru mají Plekance a Jágra, každý zápas však možná více a více půjde poznat, že jsou unaveni. I přes jejich kvality pravidelně nedělají tři čtyři body. Kdyby jednomu bylo o deset a druhému o dvacet let méně, tak by to třeba bylo jiné,“ uvažuje 44letý Lubomír Vosátko.

Premiérová přestávka Beranům pomohla, svěřenci Luboš Jenáčka potrénovali a z osmi zápasů získali dvanáct bodů. „Je to o sto procent lepší, udělal se kus práce. Herně si to sedlo, dle toho vypadají i výsledky,“ těší bývalého obránce se zkušenostmi z Polska či mezinárodní ICEHL.

Mužstvo v polovině října oficiálně převzal Luboš Jenáček. Jak se dle vás osvědčilo jeho angažování?

„Jack“ to hodně změnil. Je skvělý motivátor, žije tréninky i samotnými zápasy. Kluky dokáže vyhecovat k bojovnosti a vybláznit to. Po této stránce jde poznat, že si kluci věří. Porazili Třinec, na Kometě urvali cenný bod. O něčem to svědčí. Jen možná ještě bude potřeba dávat více gólů.

Velkou pomocí jsou letos bezesporu brankáři…

Kaša (Libor Kašík – pozn. red.) v posledních zápasech chytá výborně. Skvělý je ale i Hufino (Daniel Huf – pozn. red.). Je důležité, aby se k nim přidávali i hráči v poli. Proti Litvínovu skvěle zahrál Zabusovs (Patriks Zabusovs – pozn. red.), dva gólu mu hodně pomůžou.

To ale není vše, že?

Klukům teď zápasy vyšly, nesmí se však uspokojit, že to už půjde samo. Musí hrát tak, aby pravidelně bodovali, šli bod po bodu. Mužstvo je v pozici, kdy se nesmí dívat dolů. Tam stejně už nikdo není. (trpký úsměv)

Tým se během podzimu hodně proměnil, přišly i tři zahraniční posily. Jak hodnotíte jejich přínos?

Doplnění kádru bylo hodně důležité. Mužstvo posílilo v obraně i útoku, posily se zatím skvěle povedly. Jejich výkonnost se navíc zvedá. Kdyby takhle kádr byl od začátku sezony, tak je někde jinde. Sezona se teď namísto toho musí zachraňovat. Snad to však už bude jen lepší a manko bude dále stahovat.

Berani na Kladno ztrácí pět bodů, na třinácté Karlovy Vary patnáct. Je to už pouze o dvou mužstvech?

Je to pět zápasů, což je už docela hodně, bude to velmi těžké. Šance je pořád. Nejdůležitější ovšem bude zaměřit se na Kladno, přes něj je největší šance uhrát baráž. Je to úkol číslo jedna. Pak se případně můžou kluci dívat pod sebe a třeba i na pozice před nimi.

Na stadiony se maximálně dostane tisícovka diváků. Jakou to při boji o záchranu může sehrát roli?

Škodí to všem týmům. Když máte za sebou kotel a tři tisíce diváků, tak je to pochopitelně jiné než za této situace. Ačkoliv je to smutné, tak kluci tuto okolnost ideálně musí vypustit z hlavy. Hlavní je, aby se dostali z posledního místa.