Zlín – Deset přípravných zápasů odehrají extraligoví hokejisté PSG Zlín před startem nové sezony. Úřadující mistři kromě čtyř zápasů v rámci Ligy mistrů odehrají v polovině srpna i tradiční Rona cup v Trenčíně.

Ilustrační foto ze 3. zápasu čtvrtfinále play off, Mountfield HK a PSG Zlín (v modrém) | Foto: DENÍK/Ondřej Littera

„Program zápasů před startem extraligy je letos vzhledem k účasti v Lize mistrů odlišný od předchozích sezon. Letos máme na programu deset zápasů, osobně bych přivítal i menší počet střetnutí. Na druhou stranu dáme v přípravě na ledě šanci mladým hráčům širšího kádru a protočíme v jednotlivých zápasech sestavu," plánoval hlavní kouč Zlína Rostislav Vlach.

První bitvu Ligy mistrů ševci odehrají v pátek 22. srpna na ledě Eisbären Berlín od 19.30. Následně v neděli přivítají Djurgaarden Stockholm. „Uvidíme, co s námi udělá náročné cestování. Do Berlína pojedeme autobusem a dopravu do Švýcarska v těchto dnech řešíme," řekl Rostislav Vlach.

Ševcům zítra končí letní příprava. Po dovolené se poprvé na ledě sejdou 28. července.

Příprava PSG Zlín

Čtvrtek 7. srpna Zlín – Třinec (18), Mezinárodní hokejový turnaj RONA CUP v Trenčíně:

Čtvrtek 14. srpna Skalica–Zlín (13), Pátek 15. srpna Nitra–Zlín (13), Sobota 16. srpna Trenčín–Zlín (19), Pátek 22. srpna Eisbären Berlín – Zlín (19.30, Liga mistrů), Neděle 24. srpna Zlín–Djurgaarden Stockholm (17:05, Liga mistrů), Úterý 26. srpna Zlín–Zvolen (18), Čtvrtek 28. srpna Zlín–Karlovy Vary (18, hraje se na ZS v Břeclavi), Čtvrtek 4. září Zlín–Fribourg-Gottéron (19:45, Liga mistrů), Sobota 6. září Fribourg-Gottéron–PSG Zlín (19:45, Liga mistrů)