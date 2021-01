Prázdná hlediště, sedmé místo na šampionátu, ale také odehrané zápasy na prestižní juniorské akci. Takové bylo Mistrovství světa do 20 let pro nadějného obránce zlínských Beranů Jiřího Suhradu.

Jiří Suhrada | Foto: Martin Voltr

„Na mládežnické úrovni je světový šampionát dvacítek největším turnajem. Jsem za to velmi rád, hrát na dvacítkách je pro mne velká škola do budoucnosti. Vím, na čem pracovat, co dále zlepšit. Vzal jsem si z turnaje pozitivní, ale i negativní věci. Snažím se z toho vytěžit co nejvíce,“ popisuje Suhrada pro oficiální web hokejistů Zlína.