„Není moc klubů, které se mohou pochlubit tolika odchovanci ve svém týmu. My jsme za to rádi, protože to je dobrá vizitka klubové značky,“ hledá pozitiva kouč Svoboda, jenž však v srpnu ještě nevyloučil zkoušku hráčů odjinud.

Máte zprávy, jak se hráči v omezeném režimu připravují individuálně?

Záleží na jejich vůli. Nyní jsme ve fázi přechodného období jako po každé sezoně. Velká část dubna je volno, aby si odpočinuli a nabrali síly a chuť. Nyní neměli žádné povinnosti, sezona jim skončila daleko dřív. Ale máme zprávy, že kluci mají své aktivity. Jsou profíci, takže v tomto směru je na nich, jak se k tomu postaví.

Chybí vám už kabina a zaběhlý režim, jak jste zvyklý, nebo současný stav berete jako dovolenou?

(Směje se) Už se těším. Vzhledem k tomu, jak sezona nečekaně, naráz a brzy skončila, pauza je samozřejmě výrazně delší než jindy. První týden, čtrnáct dnů si člověk odpočine a pak už má zase chuť být v režimu.

Už víte, v jakém režimu v souvislosti s vládními opatřeními kvůli koronaviru a postupným uvolňováním zahájíte v pondělí letní dril?

My jsme si vše nachystali na přísnější režim. Takže první týden bude hodně individuální. Tam máme jen třikrát pod dozorem organizovaný trénink v režimu, abychom neporušili nařízení. Hráči budou v nejmenších možných počtech. Ale to je první týden na zapracování, takže se nic nestane, když to každý zvládne sám. Poté od následujícího týdne předpokládám, že bychom trénovali, jak jsme zvyklí. Tedy v malých skupinách po šesti, až osmi lidech. To už by se blížilo normálu. Takhle jsme tréninky praktikovali dříve.

Oblíbené herní prvky prakticky zatím nejsou možné. Máte představu, jak by tréninky vypadaly?

To je největší úskalí přípravy. Bude tam chybět zábavná forma, která vždycky odlehčuje hrubou dřinu. Nedá se nic dělat, musíme to respektovat. Podstatou je stejně zvládnout objemové věci. S tím se musíme popasovat.

Třeba fotbalisté trénují už týden na tři skupiny. Budete zjišťovat podrobnosti?

Ani ne. Viděl jsem to ve zpravodajství, že mohou být v osmičlenných skupinách a musí se dodržovat odstupy. Sledujeme zprávy z oficiálních institucí, které vše poměrně směřují k tomu, že se nařízení budou uvolňovat v tomto duchu. Pro nás to bude příjemnější. Za týden budeme moudřejší. Pokud budou dál povolené skupiny po osmi, bude to skvělé. Přípravu jsme tak měli rozfázovanou, aby měla plynulost.

Jak vnímáte vůbec vývoj celé situace? Jste pro uvolňování nařízení?

Každý má své kompetence a zodpovědnost. Nikomu nezbývá, než respektovat lidi, kteří jsou v tom vzdělaní a zodpovědní ve svých funkcích. Proto nemá cenu se pouštět do nějakých spekulací, co by být mohlo nebo ne. Pro všechny to bude zkušenost, že nic není samozřejmé a člověk si musí vážit i takových obyčejných věcí, jako je, že se hraje hokej před diváky.

Jak využíváte volný čas mimo hokejovou sezonu?

Chodím se psem, drobné sportování na kole, vycházky i další běžné věci. Kromě toho samozřejmě i agendu, protože jsme nyní uzavírali smlouvy s mladíky, kteří se vrátili z hostování. Měl jsem tady částečně i manažerskou náplň. Nemůžu říct, že bych nevěděl, co mám dělat. (směje se)

Budou právě oni, co takzvaně zalepí díry po Freibergsovi s Claireauxem, se kterými jste se nedohodli na pokračování?

Musíme si to říct, jak to je. Naše možnosti nebyly na to, abychom udrželi tyhle dva hráče. Samozřejmě byli důležití v celé skladbě týmu. Viděl bych to z druhé, z té pozitivní stránky. Devadesát procent týmu se poskládalo. Jsem rád, že jsme se velmi rychle domluvili s kluky, kteří jsou našimi odchovanci. Ať jsou to Honejsek, Okál, Šlahař a chtějí pokračovat v týmu, i když o ně možná někdo další usiloval. Zároveň bych to neviděl tak, že už nebude možnost doplnit tým stejně, jako před třemi lety přišel Freiby (Freibergs) na zkoušku ukázat se. Tady získal zpět své renomé a je z něj žádaný bek.

Jaká bude role mladých?

Ti nemají po nich zalepit žádnou díru. Tímto chceme znovu potvrdit, že klub dál pracuje s mládeží a nějaká návaznost na první tým tam je. Samozřejmě jim to nic nezaručuje. Bude na nich, jak se s tím popasují. Přechod do seniorské kategorie nebývá pro většinu jednoduchý a velmi rychlý. Jsme rádi, že budou vytvářet konkurenční prostředí a získávat zkušenosti od hráčů, kteří už mají něco za sebou.

Takže nevylučujete, že by v srpnu přišel na led zahraniční hráč na zkoušku?

Úplně se neupínáme na zahraniční hráče. Osobně si myslím, že trh bude velmi široký, protože všechny kluby se současnou situací nějak zápolí a ne všichni hráči budou mít smlouvy. V srpnu se může ledasco změnit. A není to o tom, že by Svoboda neměl rád cizince, jak jsem se někde dočetl. Jsme patrioti a jsme na to patřičně pyšní a hrdí. Zmiňují to i jiní odborníci, že není moc klubů, které se mohou pochlubit tolika odchovanci ve svém týmu. My jsme za to rádi, protože to je dobrá vizitka klubové značky.