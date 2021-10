„Výsledek je pro nás ještě příznivý. Ve třetí třetině jsme mohli obdržet další čtyři góly a zápas by se jen dohrával, Hufino (Daniel Huf – pozn. red.) nás výborně podržel,“ pochválil mladého brankáře, který proti Vervě celkově kryl 32 pokusů domácích.

Litvínov ve večerním 16. kole vždy měl lepší nástup do třetin, působil živějším i důraznějším dojmem. Zatímco v úvodním dějství aktivitu ještě nevyužil, v dalších dvou třetinách se vždy už prosadil. „Zrovna důraz je jedna z věcí, která není podmíněna aktuální formou, agresivita z naší strany musí být enormní. Potřebujeme přitvrdit. Je to nejméně, co se na ledě dá udělat. Jinak se z toho nedostaneme,“ nahlíží na celou situaci 32letý obránce.

Verva proti Danielu Hufovi vyslala více než 30 střel, svěřenci Luboše Jenáčka na Denise Godlu včetně závěrečné power-play vystřelili pouze 17krát. Ke střelám se navíc kolikrát dostávali jen těžko. Čím to tedy může být? „To bych jen plácl od boku,“ omluvil se Ferenc.

Jeden z hlavních problémů Berany trápí dlouhodobě – a to špatná koncovka. V dosavadních patnácti duelech nejvyšší soutěže se trefili jen 25krát, což je druhý nejmenší počin z celé extraligy. Vítkovice navíc disponují dvěma zápasy k dobru. „Bohužel se nedostáváme do zmíněných střeleckých pozic, každý gól je pro nás zlatý. Zase máme jenom jeden. Je to mizérie,“ smutnil zkušený borec.

Radost mu tak ale alespoň mohl udělat návrat do sestavy Beranů. Před zápasem proti Litvínovu svůj poslední duel odehrál doma 14. září proti Českým Budějovicím. „Po pěti týdnech jsem měl co dělat,“ přiznává a jedním dechem dodává. „Teď už se však cítím zdravý, je to super. Už jde pouze o to dostat hokej zase do oka. Výkony určitě půjdou nahoru.“

Jakub Ferenc do večerního duelu proti Litvínovu zasáhl až od druhé poloviny druhé třetiny. Do té doby na střídačce svým spoluhráčům vypomáhal. „Po každém střídání jsem se je snažil povzbuzovat a bavit o tom, co šlo či nešlo udělat lépe. A také zvedat náladu, aby byla co nejbojovnější,“ upřesnil vysoký obránce.

Berani po týdenním zápasovém oddechu teď před sebou do první reprezentační zastávky mají pořádně nabitý program – od nedělního domácího střetnutí proti Kometě Brno (15.30 hodin) do duelu proti Kladnu (7. listopadu) odehrají hned sedm utkání.

První tříbodovou výhru by nejradši ukořistili co nejdříve, nejlépe už v derby proti Kometě Brno. „Bezpodmínečně potřebujeme sbírat body,“ ví dobře Jakub Ferenc, který s Berany aktuálně ztrácí šest bodů na předposlední Kladno.