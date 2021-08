Mladý Beran Žižka znovu nechybí v reprezentaci. Na šanci čeká Heš

Druhá polovina srpna bude také ve znamení mládežnických hokejových reprezentačních srazů. Do akce se tak dostanou výběry do 16 a 17 let. Ve starším mužstvu se objeví obránce Beranů Tomáš Žižka, mezi náhradníky je zapsaný jeho kolega Jiří Heš.

Tomáš Žižka na uplynulém srazu vstřelil dvě branky. | Foto: Juniorský hokej

Žižka v této kategorii odehrál tři přípravné zápasy na konci července proti stejně starému výběru Švýcarska. Nechyběl tak u úvodní porážky 3:5, při výhrách 5:1 a 6:4 se dokonce na výhře svého týmu vždy podílel jednou brankou. 16letý obránce se nyní od 13. do 22. srpna zúčastní přípravného kempu a Turnaje pěti zemí ve švýcarském Vispu. Svěřenci Rostislava Vlacha postupně vyzvou Američany, domácí Švýcarsko, Německo a na závěr Slovensko. Do nominace by se ještě mohl dostat dorostenecký útočník Beranů Lukáš Heš, který se dosud nachází mezi náhradníky.