Cesta k výhře však byla velmi náročná. Kohouti ševcům vzdorovali až do konce střetnutí. V zápase se na první gól čekalo až do 26. minuty, kdy Frömel proměnil trestné střílení. Ve 30. minutě Lukáš Heš zajistil domácím dvoubrankový náskok. Za 37 sekund však Fasner korigoval na 2:1 a poté Olomouc ještě ve druhé třetině po drážce Belana vyrovnala na 2:2.

Na rozhodují gól se pak čekalo do až do 57. minuty. O ten se postaral Richard Marek, který se velmi dobře orientoval před brankovištěm hostujícího gólmana Nowaka.

„Podali jsme týmový výkon. Bylo to však velmi náročné utkání. Olomouc u nás totiž ukázala, že se v posledních duelech zlepšuje. My jsme hráli zodpovědně a odměnou nám byl další tříbodový zisk v soutěži. O výhru jsme ale museli bojovat až do konce střetnutí. V něm nás výrazně podržel gólman Synek,“ hodnotil souboj s Hanáky spokojený hlavní kouč Zlína Luboš Jenáček.

V tabulce se Berani posunuli na 9. příčku.

Na konci týdne čekají zlínský tým další extraligová utkání. V pátek 2. prosince se ševci od 13 hodin představí na ledě Komety Brno. V sobotu 3. prosince budou hrát od 14 hodin na Vysočině s Jihlavou.

Extraliga juniorů, 26. kolo

PSG BERANI ZLÍN – HC OLOMOUC 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Branky Zlína: Frömel, Lukáš Heš, Marek.

Zlín: Synek (Tomáš Málek) – Šišák, Burian, Nábělek, Hamrla, Špaňhel, Zavřel, Velikovský – Kaláč, Tomek, Babulík, Pilát, Lukáš Heš, Frömel, Marek, Matúšů, Chludil, Sadovikov, Jakub Čechmánek, Ramert. Trenéři: Luboš Jenáček, Martin Hamrlík.