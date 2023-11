/FOTOGALERIE a VIDEO/ Do finálové skupiny z krásného druhého místa postoupili v kategorii mladších žáků A (ročník narození 2012) hokejisté Berani Zlín. V rámci projektu - Deník podporuje sportující mládež – jsme navštívili závěrečné kolo základní části této věkové kategorie v Hodoníně, kde domácí mladíci i díky výborné gólmance zle potrápili favorizované Berany, který nakonec podlehli těsně 3:5.

Mladí hokejisté Zlína (2O12) v posledním kole základní části krajské soutěže vyhráli v Hodoníně 5:3 a postoupili do další fáze soutěže z 2. místa. | Video: Břenek Martin

„Myslím si, že základní části ligy mladších žáků ´A´ jsme zvládli dobře. Střídali se z naši strany lepší zápasy s horšími. Paradoxně čím byl lepší soupeř, tak jsme většinou podali lepší výkon,“ potěšilo kouče zlínského výběru Dominika Matulu.

Zdroj: Břenek Martin

„Každopádně prioritou byl postup a umístění do druhého místa, abychom hráli od další části už jen s kvalitními týmy. Ukázalo nám to spoustu věci, ať už že jsme schopni hrát krásný hokej, ale i to, že pořad máme na čem pracovat! A to především často na týmovosti a naučit se to, ze přihrávka je v hokeji to nejlepší a nejrychlejší, co existuje,“ zdůraznil trenér Beránků.

OBRAZEM. Velká radost mladých hokejistů Kroměříže, v derby sťali Přerov

„Každopádně bych chtěl kluky pochválit, protože za celou základní část jsme odcházeli pouze jednou jako poraženi. Kvalita týmu se ale ukáže až teď,“ zvedl varovně prst Dominik Matula.

BANÍK HODONÍN - PSG BERANI ZLÍN 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Vytrhlíková, 11. Čumba E., 48. Čumba E. - 1. Štefan (Benda, Burian), 22. Štefan (Burian), 23. Rudolf, 41. Štefan (Benda), 56. Rudolf. Rozhodčí: Chramosta, Kramář. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 48.

Hodonín: Jandorová - Matyáš, Bílek, Kosek, Kotásek L.- Kožina, Minaschek, Vytrhlíková, Machala, Šimkovič, Mohyla, Blaha, Čumba E. Trenér: Martin Vyrůbalík. Zlín: Juráň - Plšek, Benda, Blažek, Kopeček, Suchý, Uřičář, Zelinka, Břenek, Burian, Rudolf, Holub, Smetana, Gajdošík, Štefan, Štěpánek. Trenér: Dominik Matula.