Nominace nově se tvořící reprezentační dvacítky zná svoji podobu. Hokejové mužstvo hlavního trenéra Patrika Augusty během července odehraje čtyři přípravné zápasy ve finském Vierumäki, přičemž u toho nebude chybět ani odchovanec zlínských Beranů Adam Jecho. Mezi náhradníky je další útočník Jakub Heš a obránce Adam Hamrla.

Čeští junioři se na posledním turnaji představili v Popradu, kde skončili na třetím místě z pěti týmů.

„Chtěli jsme vidět zase další hráče. Hned v únoru nám turnajem začala defacto další příprava na mistrovství světa, teď jsme pokračovali. Nováčci to zvládli dobře. Byla to pro ně velká zkušenost,“ vyjádřil se Augusta.

V nově se rodícím výběru jsou jak hráči z Evropy, tak ze zámoří.

Zlínské fanoušky zaujalo jména Adama Jecha. 18letý forvard v minulé sezoně naskakoval ve WHL v týmu Edmonton Oil Kings, kde v 54 zápasech získal 47 bodů. Na kontě už má 62 startů v reprezentačních výběrech, na ten z dvacítky teprve čeká.

Na svoji příležitost si musí počkat Adam Hamrla, jenž už zvládl odehrát zápasy za U18 a U19 reprezentace, a Jakub Heš. Ten až v prosnci oslaví osmnácté narozeniny, v národním týmu do 17 a do 18 let absolvoval 15 utkání.

