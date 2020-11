„K dispozici mám všech 24 hráčů širšího kádru, hlad po hokeji mají obrovský,“ hlásil spokojeně po skončení tréninku kouč a sportovní manažer zlínského týmu Robert Svoboda.

„Bylo to jako v létě po prvním návratu na led - uvolněná atmosféra, mlha nad ledem. Bolí nás úplně všechno, hlavně nohy, které si opět zvykají na brusle. Ale moc jsme se na tento moment těšili. Konečně opět děláme to, co nás baví a živí,“ potvrdila za celou kabinu jednička mezi tyčemi Libor Kašík.